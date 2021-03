Las revelaciones del padre de Edinson Cavani lo acercan a Boca

Endinson Cavani a Boca, ese parece ser el sueño que los Xeneizes podrían ver cumplido en pocos meses. Cuando parecía que la llegada del atacante uruguayo era sólo un rumor difícil de cumplir, el padre del futbolista sorprendió a todos con una revelación impensada.

Luis Cavani habló en Superfútbol, que se emite por TyC Sports, y reavivó la ilusión del Mundo Boca. Según sus declaraciones, el delantero tiene muchas ganas de volver a Sudamérica y jugar en el Xeneize, luego de quedar libre del Manchester United en junio. Además dio detalles sobre las conversaciones que tuvo Edinson con Juan Román Riquelme, que comanda el Consejo de Fútbol.

Cuántas chances tiene Cavani de jugar en Boca

El padre de Cavani incluso se atrevió a poner en probabilidades la llegada de su hijo a Boca. "Hay un 60% probabilidades de que Edinson venga a Sudamérica. Estamos con mucha ansiedad. Nosotros siempre hemos ido a visitarlo, ha estado en lugares muy lindos donde la gente lo ha recibido muy bien", apuntó el patriarca de los Cavani.

En ese sentido, también resaltó: "Se ha hecho querer, ha hecho muchas amistades, pero hoy por hoy no se siente cómodo donde está. Él viene pensando hace más de dos años que quiere estar más cerca de la familia y esa es la razón por la cual creo que Edi va a terminar jugando en un equipo de acá de Sudamérica”. Las preguntas se dirigieron de inmediato al club en el que recalaría el uruguayo en apenas unos meses y Luis fue contundente. “A mí me gustaría que vaya a jugar a un equipo que tenga chances de ganar algo. Acá en Uruguay no hay chances de ganar ni la copa de leche”, lanzó sin dudar.

Y remarcó: “Con Edinson hemos hablado y siempre se inclina hacia Boca porque tuvo muchas conversaciones con Riquelme. Sé que le gustaría jugar y estar cerca de su país, para que nosotros pudiéramos estar más cerca de él”.

Según su padre, Edinson Cavani está con ganas de pegar la vuelta a un lugar más cercano de su país y la incorporación a Boca sería una buena forma de acercarse. “Cuando el jugador ya piensa en querer volverse de Europa juega en contra de su rendimiento, de un montón de factores. Yo creo que al fútbol hay que quererlo, amarlo y buscarlo en el lugar donde uno se sienta bien. Yo creo que Boca puede ser el lugar donde Edinson puede terminar su carrera y sentirse bien”, planteó.

Si bien también existen informaciones que acercan a Cavani a Brasil, su padre insistió que por lo que habló con su hijo y las charlas que él tuvo con Riquelme, "se inclina mucho por Boca". “Yo pienso que la vuelta se va a dar a mitad de año. Tiene que juntarse con el equipo que está ahora (Manchester United) y llegar a un acuerdo por si quieren que se quede o Edinson desistir del contrato para venirse”, enfatizó. Y añadió: “Sin dudas que los diálogos entre Edinson y Riquelme arrancan por tener un equipo competitivo”.

El fastidio de Cavani con Inglaterra

La estancia de Cavani en los Diablos Rojos no fue tan cómoda como esperaba. En medio de la campaña recibió una insólita sanción por decirle afectuosamente a un compatriota "negrito" durante una charla en la cancha. Ese tipo de cuestiones, y la incomodidad de sus hijos en el país, sería factores para empujar su salida.

“Él está muy inclinado a volverse porque hay cosas que a veces molestan al ser humano. Como lo que le ha pasado a él, que lo condenaron a tres partidos por una pavada. Acá usamos esa palabra (“negrito”) siempre. No somos racistas. Parte de eso fue pesando en la decisión”, señaló el padre.

Además, Cavani se ilusiona con formar dupla en el ataque de Boca con Carlos Tévez. “Yo pienso que sí. Si vos me decías hace dos años atrás te decía que no, por cómo había vuelto de China. Pero se puso las pilas de vuelta y renació. Sé que es un gran jugador”, afirmó Luis Cavani.

Y sentenció: “Me lo imagino festejando un gol con la hinchada. Sabemos lo que es la de Boca, el fútbol argentino. Me lo imagino haciendo gol con toda esa gente. Yo lo único que quiero es que esté feliz. Siempre busco que mi hijo esté feliz”.