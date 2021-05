Juan Román Riquelme, actual vicepresidente segundo de Boca y uno de los máximos ídolos de toda la historia del club, sorprendió al reunirse con el plantel profesional en la previa del trascendental Superclásico contra River del próximo fin de semana, para bajarles un mensaje de aliento.

Según trascendió las palabras de Román, campeón de todo como jugador en el club, fueron las siguientes: "Nosotros confiamos en ustedes, ahora denle un alegría a la gente". Acto seguido, Riquelme agregó: "Los clásicos los ganan los que lo intentan, hay que dejar todo en la cancha. El lunes más de la mitad del país tiene que estar contenta".

Además, un integrante del Consejo de Fútbol estuvo presente y destacó: "Muchos de ustedes pensaban que se iban a tener que ir con nuestra llegada. Ahora ustedes tienen la chance de hacer más grande a Boca".

El pedido de Cherquis Bialo por un Boca vs. River por TV Abierta

En tiempos de pandemia, segunda ola de coronavirus, y toda la crisis que eso conlleva, el Superclásico del fútbol argentino que protagonizarán Boca y River el próximo fin de semana es un motivo de alegría en un país tan futbolero. Es por esto que Ernesto Cherquis Bialo hizo un pedido especial a quienes manejan la televisación.

"En las actuales circunstancias, ¿se le puede pedir al poder que maneja los medios que el partido entre Boca y River pueda llegar a todos?", pidió el columnista en C5N. Y agregó: "A los hospitales, a los sanatorios, a las familias que padecen. El Boca-River no merecería ser visto por todos en la televisión abierta? Planteo esta utopía, no me maten".

Diego Iglesias y Luli Trujillo, quienes en ese momento se encontraban en la conducción del noticiero, apoyaron sin dudar la idea de Cherquis Bialo y en las redes sociales no tardó de viralizarse la idea para que pueda llevarse a cabo.