Boca recibió una oferta millonaria por una de sus joyas en conflicto

El jugador finaliza su contrato a fines de diciembre de 2023 y las charlas para su continuidad en el "Xeneize" están estacandas.

Boca Juniors recibió este miércoles una oferta millonaria de un club europeo por una de sus joyas que está en conflicto con el club por no renovar su contrato. Al jugador le vence su vínculo el 31 de diciembre de 2023 y, en caso de no llegar a un acuerdo, a mitad de año podría firmar un precontrato con otra institución para marcharse libre.

El mercado de pases de Boca se encuentra sin grandes novedades hasta el momento en cuanto a refuerzos. Sin embargo, los rumores de posibles salidas están más fuertes que nunca y en la mañana de este miércoles llegó a la oficina del Consejo de Fútbol un importante ofrecimiento por una de los juveniles con más proyección del club.

La oferta millonaria que recibió Boca Juniors por parte del Getafe

Según informaron periodistas de ESPN y TyC Sports, especializados en el "Xeneize", el Getafe envió una oferta formal por Valentin Barco por cuatro millones de dólares por el 50% de la ficha del lateral izquierdo. Si bien trascendió que la primera oferta fue rechazada, el principal problema que se le presenta a los dirigentes es que el "Colo" tiene contrato hasta fines de 2023 y las negociaciones para la renovación se encuentran estancadas.

La última propuesta acercada por los agentes del jugador de 18 años hacia el Consejo de Fútbol no fue contestada y el interrogante sobre futuro es cada vez mayor, ya que, en caso de no ampliar su vínculo, el jugador que forma parte de la Selección Sub20 podría irse con el pase en su poder sin dejarle un peso al club. Como si fuera poco, en los últimas semanas de 2022 tampoco fue tenido en cuenta en los partido de Reserva, primero por una lesión musucular y luego por no llegar a un acuerdo para su continuidad.

En Boca tienen claro que Barco es uno de los activos más importantes en las últimas décadas de las divisiones juveniles, y perderlo tan rápido y sin que deje algún rédito económico sería un problema aún mayor. El Getafe, al tanto del conflicto entre el jugador y el club, ve con buenos ojos llevárselo ahora mismo a través de una oferta que satisfaga a los argentinos, aunque será difícil que alcancen los 15 millones de dólares de la clausula. En las próximas horas se espera que haya un nuevo ofrecimiento por parte del equipo "Azulón".