Boca recibió una invitación de un equipo europeo para homenajear a Maradona

Boca Juniors fue invitado a jugar un amistoso por un poderoso equipo de Europa para homenajear Diego Maradona.

El vínculo eterno que une a Boca Juniors, Napoli y Diego Maradona volvió a quedar en primer plano con una propuesta especial llegada desde Europa. El club italiano invitó al "Xeneize" a disputar un partido amistoso en su estadio, que lleva el nombre del Diez, con la idea de rendirle homenaje al máximo ídolo popular y marcar un momento simbólico para ambas instituciones, aunque el calendario aparece como el gran obstáculo para concretarlo.

La invitación que recibió Boca Juniors desde Napoli no responde únicamente a una cuestión deportiva. Detrás del posible amistoso aparece una motivación profundamente emocional: el legado de Diego, ídolo de ambos clubes y una figura irrepetible en la historia del fútbol mundial.

El partido, de realizarse, se disputaría en el Estadio Diego Armando Maradona, escenario emblemático de la ciudad italiana y símbolo del vínculo que el exfutbolista argentino construyó con Napoli durante su etapa más gloriosa en Europa. Para Boca, sería una oportunidad única de rendir tributo al ídolo que marcó a fuego la identidad del club y del país.

El gran problema: el calendario y el Mundial

El principal escollo para que el partido pueda concretarse no es económico ni deportivo, sino la falta de fechas disponibles. Tanto Boca como Napoli cuentan con calendarios ajustados, a lo que se suma un factor determinante: la disputa del Mundial, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La coincidencia con la competencia internacional reduce drásticamente las ventanas posibles y complica una logística que implicaría traslados, organización y preparación especial para ambos equipos. Por ese motivo, aunque la propuesta existe y genera interés, hoy aparece como difícil de materializar.

El estadio Diego Maradona y un proyecto millonario

Más allá del homenaje, el amistoso tendría también un fuerte valor institucional. Desde Napoli analizan que el encuentro sirva como puntapié inicial para las obras de ampliación del estadio, un ambicioso proyecto pensado de cara a la Eurocopa 2032, torneo que tendrá a Italia como una de sus sedes.

La iniciativa contempla una inversión cercana a los 150 millones de euros y la construcción de un tercer anillo que permitiría sumar alrededor de 10 mil espectadores, modernizando uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo sin perder su identidad histórica.

En ese contexto, la presencia de Boca, uno de los clubes más populares en el "Viejo Continente", aportaría visibilidad internacional y un fuerte impacto simbólico para el inicio de las obras.

La propuesta para jugar en Miami que no prosperó

La invitación de Napoli no fue la única alternativa internacional que recibió Boca en los últimos meses. Según trascendió, un empresario también intentó organizar un amistoso en Miami, Estados Unidos, frente a un rival aún por definir.

Sin embargo, esa posibilidad quedó rápidamente descartada por los mismos motivos: el calendario apretado y la complejidad que implica un viaje al exterior en plena etapa de planificación deportiva. La dirigencia consideró que el desgaste no se justificaba en este contexto.

Ante este panorama, la postura de Boca Juniors es clara. La idea de la dirigencia es que los partidos de preparación se disputen en Argentina, con el objetivo de optimizar tiempos, reducir viajes y enfocarse plenamente en el armado del equipo.

La pretemporada comenzará el 2 de enero, y no se descarta la organización de amistosos en la Bombonera, donde el equipo podría reencontrarse con su gente antes del inicio de la competencia oficial. Además, existe la posibilidad de programar algún encuentro en el interior del país, una alternativa que suele tener buena respuesta del público.