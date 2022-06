Boca recibió una buena noticia sobre Sebastián Villa para la Copa Libertadores

Boca recibió una noticia aliviadora con relación a Sebastián Villa de cara al viaje a Brasil para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol frente a Corinthians. En esta oportunidad, las novedad tiene que ver con la situación judicial que vive el atacante, quien está siendo investigado por las denuncias en su contra por abuso sexual e intento de homicidio de la joven Rocío Tamara Doldán.

Boca recibió una buena noticia sobre Villa para visitar a Corinthians

La información fue publicada inicialmente por el periodista Raúl "Tuny" Kollmann a través de su cuenta de Twitter (@tunykollmann) durante la mañana del martes 21 de junio de 2022. Allí, el periodista de C5N y de Página 12 comunicó que "el abogado de Sebastián Villa va a pedir postergación de la indagatoria prevista para el viernes".

Además, el reportero amplió: "Villa ya tiene autorización para viajar a Brasil para el partido con Corinthians y el abogado, Martín Apolo, pedirá que el jugador declare a la vuelta del partido de Brasil". Por lo tanto, todo indica que el técnico Sebastián Battaglia podrá contar para el duelo del martes 28 de junio con el extremo de 26 años, que no estuvo presente durante toda la fase de grupos por la suspensión de seis partidos que arrastraba por el escándalo ocurrido ante Atlético Mineiro en la edición anterior del certamen continental.

Boca: Villa, citado a indagatoria por presunta violación

Por los hechos que habrían ocurrido en junio de 2021, el atacante -sobre el cual ya pesa una causa previa impulsada por su expareja Daniela Cortés- fue llamado para el próximo viernes 24 de junio a las 10:30 horas, según confirmaron fuentes judiciales a El Destape. La citación llega unos días después de que el juez de garantías que entiende en la causa, Javier Mafici Moore, rechazara el pedido de detención que formulara la fiscal Vanesa González.

Villa fue denunciado el mes pasado por la joven Rocío Tamara Doldán, quien aseguró que un año atrás el colombiano abusó sexualmente de ella, la agredió físicamente y hasta intentó matarla. En su presentación, la mujer dio detalles del hecho que habría ocurrido el 26 de junio de 2021 en la casa del jugador y hasta afirmó que trató de sobornarla con 5 mil dólares para que no concurriera a la Justicia.

En el inicio de la causa se realizaron distintas pericias y se convocaron a testigos para dilucidar si efectivamente ocurrieron dichos sucesos en el country de Canning, Provincia de Buenos Aires, donde reside la estrella de Boca. Así, se le realizaron estudios a la denunciante, quien de acuerdo con las pericias psicológicas mostraba signos compatibles con abuso sexual y no poseía "una personalidad confabulatoria". También se analizó al propio acusado, del que los resultados arrojaron que "podía comprender el sentido de sus actos".

Villa, la figura de Boca en lo que va de 2022.

La palabra de Tamara Doldán, la última denunciante de Villa

"Esa noche fue terrible porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en las entrevistas que les brindó a TN, Telefe e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado Roberto Castillo. Sobre aquella jornada, aseveró: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el supuesto abuso, la joven se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.

"Me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó", profundizó Doldán. "Cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella", amplió, visiblemente conmovida. "Me pide estudios de protocolo y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que, por más que fuera mi pareja, eso era un abuso, era una violación", completó la mujer.