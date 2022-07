Boca: Payero, el refuerzo que fue ovacionado en Inglaterra con un tema de Fito Páez

El tema de Fito Páez que le dedicaron los hinchas de Middlesbrough de Inglaterra a Martín Payero, nuevo refuerzo de Boca en el mercado de pases.

Boca tiene a Martín Ismael Payero como el nuevo refuerzo en el mercado de pases. El mediocampista mixto surgido en Banfield tuvo un paso por Middlesbrough de Inglaterra y la curiosidad indica que en un partido allí fue ovacionado con una famosa canción de Fito Páez.

El volante que vuelve al fútbol argentino, luego de su breve experiencia en Europa, fue el destinatario de un tema que le dedicaron los ultras del conjunto británico hace ya un año. Ahora, el futbolista arriba al club de La Ribera para competir por el puesto de interior izquierdo con Óscar Romero y Juan Ramírez.

Boca: Payero, el refuerzo que fue ovacionado en Inglaterra con una canción de Fito Páez

Con la melodía del tema “Y dale alegría a mi corazón”, tal vez el más conocido del artista rosarino, los fanáticos gritaron en la tribuna en honor al cordobés: “Hay algo que los Rojos quieren que sepas, el mejor del mundo es Martín Payero, nuestro argentino... Denle la pelota y anotará siempre, sííí señor, denle la pelota a Martín y marcará”.

Nacido el 11 de septiembre de 1998 en la localidad cordobesa de Pascanas, el mediocampista de 23 años debutó en la Primera División en 2017 con la camiseta de Banfield. Luego de un breve paso por la Selección Argentina juvenil, fue cedido a Talleres de Córdoba y retornó al "Taladro" antes de ser comprado por Middlesbrough en 2021 a cambio de ocho millones de euros.

Payero pasó por la Selección Argentina juvenil.

Una grave lesión sufrida por Payero a finales de 2021 hizo que luego tuviera muy poca continuidad. Con escasos minutos en 2022, determinó regresar a su país natal para tener ritmo y reinsertarse como jugador. Mientras tanto, el conjunto inglés quedó un escalón por debajo de la línea de los Playoffs por el tercer ascenso a la Premier League y el joven resultó declarado prescindible en el mercado. Luego de dos semanas de negociaciones con Boca, llegaron a un acuerdo para que se sumara a préstamo por un año y medio sin cargo, con una opción de compra que aún no fue comunicada.

La canción de Fito Páez que los hinchas de Middlesbrough le dedicaron a Payero

There’s something that reds want you to know (Hay algo que los Rojos quieren que sepas)

Best in the world is Martín Payero (el mejor del mundo es Martín Payero)

Our argentine (nuestro argentino)

Give him the ball and he’ll score everytime (denle la pelota y anotará siempre)

Sííí señor

Give the ball to Martín and he will score (denle la pelota a Martín y marcará).

Martín Payero, refuerzo de Boca: sus números en el fútbol argentino

Entre Banfield y Talleres, el futbolista disputó 55 partidos oficiales con 3 goles y 12 asistencias.