La grave denuncia de Daniel Mollo, relator partidario de Boca, contra el club en La Bombonera. Acusó que quisieron echarlo de la cabina de transmisión en el partido ante Defensa y Justicia.

Daniel Mollo, uno de los relatores partidarios más reconocidos de Boca, hizo una grave denuncia contra el club en pleno partido contra Defensa y Justicia en La Bombonera. En el marco de la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino, el periodista deportivo acusó a la institución de la que es hincha de querer echarlo de la cabina de transmisión por razones políticas.

Dada su postura pública en contra de la dirigencia actual encabezada por Jorge Amor Ameal y liderada en el aspecto futbolístico por el vicepresidente Juan Román Riquelme, el comunicador de Boca de Selección aseguró que ese fue el motivo por el que fueron a sacarlo de su lugar habitual de trabajo. Si bien la institución todavía no se expidió, en breve emitirá un comunicado al respecto.

El relator que sigue la campaña del "Xeneize" hace más de dos décadas aseguró que, antes del partido contra Defensa y Justicia que terminó 0-0, padeció un "apriete" en el sitio en el que siempre desarrolla su tarea para Radio Del Plata (AM 1030). "Qué lindas épocas aquellas en las que podías decir lo que querías, que nadie te iba a decir nada", disparó en el arranque.

Al instante, el periodista detalló: "Vinieron cuatro personas a la cabina, algunos con una fea actitud, como mirándote por arriba, a decir que nos teníamos que ir. Pidieron que no podía hablar ningún opositor, quisieron armarnos el programa". Con mucha bronca, especuló: "Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión". "Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura", se lamentó además.

"Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante", agregó Mollo para sus oyentes fanáticos de Boca, con la voz entrecortada. "Mirá que en San Martín vi cosas y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo. Años...", insistió el creador del famoso "parapám" que se volvió tan viral en las redes sociales. "Créanme que tengo ganas de llorar", sentenció, muy triste.

El descargo de Boca tras la acusación de Mollo

El Destape se comunicó con el Presidente de Prensa de la entidad de La Ribera, Fernando Cuscuela, quien manifestó que "seguramente, el club en breve emita un comunicado en referencia a lo acontecido para aclararlo". Efectivamente, un par de horas más tarde la institución publicó en sus canales oficiales, bajo el título de "Obras en la Bombonera: platea media y cabinas".

"Una de las prioridades de esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, ha sido la permanente realización de obras en la Bombonera, para que continúe siendo un orgullo de Boca y un símbolo del fútbol argentino a nivel mundial.

Bajo esa premisa de remodelación constante, se efectuaron trabajos en la platea media que contemplan una reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos.

Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones.

Como siempre, nuestro Departamento de Prensa está a disposición para solucionar cualquier inconveniente surgido de la cobertura de eventos en nuestra cancha".