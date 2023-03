Boca, atacado por Pergolini tras la derrota ante Banfield: "Por Dios!"

Mario Pergolini atacó a Boca nuevamente en las redes sociales, en este caso tras la derrota frente a Banfield. El fuerte posteo del conductor y exdirigente del club.

Mario Pergolini volvió a atacar a Boca, en este caso después de la derrota frente a Banfield por 1-0 como visitante. El conductor y exdirigente del club disparó contra el equipo dirigido por Hugo Ibarra por el mal funcionamiento que tuvo en el estadio Florencio Sola, que derivó en la caída y en el alejamiento a cinco puntos del líder, San Lorenzo, en la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino.

El empresario y presentador de 58 años cruzó al "Xeneize", el club del que es hincha, por el flojo nivel exhibido en la cancha del "Taladro". El exvicepresidente primero de Jorge Amor Ameal duró apenas 15 meses en dicho cargo, ya que en marzo de 2021 renunció por diferencias internas entre otros con Juan Román Riquelme, a quien también suele castigar a través de sus redes sociales.

El nuevo ataque de Pergolini a Boca, tras la caída contra Banfield: "Feo, aburrido"

Mediante su perfil oficial de Instagram (@mpergolinok), el comunicador apeló a su ironía habitual y publicó una historia polémica. De hecho, se preguntó a sí mismo durante el encuentro: "Qué estoy viendo?". Y puso como las opciones "fútbol" o "Los Oscar". En ese mismo posteo, arriba y con letras blancas sobre el fondo azul, añadió: “Por Dios! Qué feo, aburrido, lento, predecible, malo es lo que estoy viendo!!!”.

El nuevo ataque de Pergolini a Boca en Instagram.

Pergolini podría ser opositor en las elecciones de Boca

El exdirectivo de la institución de La Ribera se perfila como candidato en los comicios presidenciales de diciembre de 2023, aunque todavía no está confirmado ni se conoce en qué rol podría ir. El que encendió la polémica al respecto fue Andrés Ibarra, la probable opción de Mauricio Macri y Daniel Angelici por la agrupación Movimiento Pasión y Gestión: "Estamos conversando con Mario".

Por qué Pergolini se fue de Boca

Tras su renuncia presentada en marzo de 2021, apenas 15 meses después de haber asumido, el conductor explicó los motivos del prematuro adiós al "Xeneize". En esa ocasión lo hizo a través de su programa Maldición, va a ser un día hermoso (Radio Vorterix), donde reveló: "Estoy acá para confirmar que sí, presenté la renuncia, indeclinable, a la vicepresidencia primera del club. Les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente todo este tiempo".

Igualmente, en aquel entonces desmintió que hubiera tenido diferencias tan profundas con Ameal y con el otro vice, Riquelme: "No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca; tampoco con Riquelme, que quiere lo mejor para Boca". "Uno tiene que entender, a veces, que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra la forma en la que lo acompañen a uno y hay que saber dar el paso al costado", agregó el empresario de los medios.

Al mismo tiempo, repasó: "Quería dejar esto en mi cuenta, seguir apoyando a la Comisión Directiva, a este Presidente, también al Consejo del fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor". Y sentenció: "Pero, indudablemente, yo no soy la persona que se lo puede dar, por lo menos en este momento".