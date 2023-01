Battaglia rompió el silencio y opinó sobre la salida de Rossi de Boca

Sebastián Battaglia opinó sobre la salida de Agustín Rossi de Boca Juniors por su nuevo vínculo con el Flamengo y no se guardó nada.

Sebastián Battaglia rompió el silencio meses después de su salida de Boca Juniors y opinó de Agustín Rossi y su decisión de sumarse al Flamengo de Brasil. El arquero firmó un precontrato, pero todavía es parte del "Xeneize" y afrontará un nuevo compromiso con el club el próximo 20 de enero ante Racing en Abu Dhabi. Sin embargo, el ex entrenador de la institución aprovechó la ocasión y no se guardó nada a la hora de referirse al guardameta.

El técnico con el que el elenco "Azul y Oro" levantó la Copa Argentina 2021 habló en D Sports Radio sobre el portero que vestirá los colores del "Mengao". Además, en sus contundentes declaraciones hizo mención a otros futbolistas de Boca que pasaron por algo similar a Rossi, pero no dio los nombres. Igualmente, sus dichos en plena pretemporada retumbaron en las paredes de la Bombonera.

"Son decisiones personales. Sorprende también que varios jugadores actúen de la misma manera y se vayan así. La verdad es que estamos lejos de Brasil, pero los jugadores también terminan pensando en su futuro. No estoy al tanto de lo que pasó, pero ojalá que nuestros equipos tengan jugadores que quieran estar acá y no piensen en irse", sostuvo Battaglia.

Por otro lado, el ex técnico de Boca agregó sobre este tema: "Son situaciones que manejan quienes lo tienen que hacer. No estoy al tanto ahora porque no estoy ahí, pero es difícil de manejar. Si realmente lo convence lo que le ofrece el club o quiere tomar una experiencia afuera es decisión del jugador". Mientras tanto, Agustín Rossi está en la nómina para el partido ante la "Academia" y tiene muchas chances de ser titular por sobre Sergio "Chiquito" Romero.

La palabra de Sergio Romero tras su debut en Boca Juniors

Tras la finalización del partido, Romero manifestó qué sintió luego de haber vuelto a la actividad en su debut con Boca: "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero lo más importante es que nunca bajé los brazos. Fueron demasiados entrenamientos, pero había que esperar la oportunidad”. Y agregó: “Sabía que se me iba a dar. Ahora hay que apuntar con todo al partido del viernes que viene contra Racing”.

Para finalizar, "Chiquito" reconoció la confianza y el afecto que sintió de Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol: “El trato fue espectacular desde que llegué. Siempre me dieron la tranquilidad para que me ponga bien y me dijeron que nadie me apuraba”, deslizó. En tanto, añadió: “Este club es increíble. Creo que la decisión que tomé junto a mi familia de volver al fútbol argentino fue correcta”