Sebastián Villa espera una oferta de Europa

El delantero colombiano de Boca Sebastián Villa, una de las piezas fundamentales del andamiaje ofensivo del "Xeneize", minimizó hoy la dependencia que tiene su equipo en él, al tiempo que reconoció que espera una oferta de Europa para poder salir del club y respaldó el trabajo del Consejo de Fútbol, criticado en el último tiempo.

Villa, mientras espera la resolución de su causa judicial por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés, confesó que si bien quiere "mucho" a Boca como institución y está "agradecido" por la oportunidad que le dieron, espera la oportunidad europea para dar un salto en su carrera futbolística. "Si Dios me da la oportunidad de jugar en Europa, créeme que lo voy a hacer. Nosotros somos jugadores y queremos crecer. Quiero mucho a Boca Juniors, soy agradecido desde que llegué, pero si el día de mañana se me da la oportunidad de irme a Europa lo voy a hacer", respondió.

Apoyo al Consejo del Fútbol

En declaraciones al programa "Super Deportivo", reveló que con el Consejo de Fútbol que lidera el vicepresidente segundo Juan Román Riquelme tiene "una buena relación. Ellos quieren mucho al club y trabajan para club como nosotros. A veces se hablan cosas que no son, nosotros estamos bien y cada uno desde su rango aporta al club para que esté bien", sostuvo.

El futbolista de 24 años destacó que Boca está "haciendo las cosas bien", porque va "mejorando poco a poco", aunque pidió "paciencia" a los hinchas que reclaman resultados al equipo, más allá que asume "que siempre hay que pelear cosas importantes".

"He tenido buenos niveles, pero sé que puedo dar más, sólo falta un poquito más de confianza. Cuando fallé el penal contra Independiente me bajoneó un poco, pero soy partidario de que, si hoy me caigo, mañana me vuelvo a levantar", dijo. Y agregó: "Yo agarro el balón y pateo, y el problema es cuando estás ahí, el balón ya no pesa 10 kilos, pesa 200 kilos; tenía confianza, venía haciendo las cosas bien y tenía la confianza de mis compañeros, todavía la tengo y cuando me toque volver a patear lo voy a volver a hacer".

El funcionamiento de Boca

De todas formas, descartó la ascendencia que en su opinión tiene en el funcionamiento de Boca, que muchas veces parece depender exclusivamente de su velocidad para generar opciones de peligro. "Boca no es Villa dependiente, nosotros somos muchos jugadores, Boca en ningún momento es Villa. Hay que tener paciencia, vamos paso a paso; vamos a ir a Santa Fe a hacer las cosas bien y a seguir sumando en la tabla", afirmó.

"Russo me pide que gane en velocidad, que tire diagonales y que genere esos espacios arriba para ayudar a mis compañeros. Si yo fuera técnico diría que hay que aprovecharme como jugador y ponerlo siempre de frente al arco y donde pueda ejecutar sus cualidades. Me siento bien tanto por izquierda como por derecha y donde el técnico lo necesite voy a dar lo mejor de mí", confió.