Alan Velasco sorprendió sobre los rumores de Boca y su charla con Riquelme

Boca busca a Alan Velasco y el jugador dio indicios de su futuro, tras la trunca negociación en el mercado de pases pasado.

En el mercado de pases de mediados del 2024, Boca Juniors insistió por Alan Velasco como refuerzo hasta último momento, pero finalmente no hubo acuerdo con Dallas FC., el dueño de pase. Luego de varios meses, el propio jugador sorprendió con los rumores que lo vinculan otra vez al club y las charlas que habría tenido con Juan Román Riquelme, quien más lo buscó.

En agosto pasado, el "xeneize" estuvo a punto de cerrar la llegada del jugador surgido en Independiente por 7.5 millones de dólares, con bonos incluidos, por el 80% del pase. Sin embargo, luego de arduas negociaciones, el conjunto de Estados Unidos llamativamente rechazó el monto que había solicitado y Velasco contó detalles de aquella situación.

“Hubo contactos con Boca, mi representante estuvo como intermediario entre Dallas y Boca. Estuvo la negociación. En ese momento estaba solamente entrenando. Quiero dejar esto claro, cuando un jugador está lesionado, no imagina tener una oferta o tener equipos que lo quieran a uno, en ese momento pasó", recordó el mediapunta en diálogo con el programa de televisión ESPN F12, que en ese momento estaba en la fase final de la rehabilitación de su rodilla.

En el mismo sentido, el jugador de 22 años, que fue vendido en 7 millones de dólares en 2022, expresó: "Siempre hablé con Dallas que, si a ellos les servía, yo no tenía problemas. Finalmente no se dio así, yo seguí entrenando en todo momento. En ese sentido el club estaba contento porque creía que uno hacía las cosas bien y habla del profesionalismo que uno tiene”.

Además, Velasco reconoció que nunca tuvo contactos con Riquelme para Boca y habló de la chance de arribar en un futuro: “No descarto ni afirmo nada, es un poco ir viendo qué pasa. Yo, por el momento, estoy muy contento en Dallas y mi prioridad hoy en día es arrancar la pretemporada con Dallas, en enero que nos vamos para Portugal. Eso es lo que te puedo decir, después que pase o no algo, la verdad que no lo sé ni tampoco estoy pensando en eso, trato de pensar en dónde estoy en día". Alan, que lleva 15 goles y 7 asistencias en 72 encuentros en Estados Unidos, tiene contrato hasta diciembre del 2025 con la posibilidad de extenderlo a un año más como Young Designated Player, es decir uno de los tres jugadores franquicia por equipo que permite la Major League Soccer (MLS). Con su vuelta en buen nivel tras la lesión, no parece sencillo que el equipo de Texas vaya a deshacerse de él en el próximo mercado de pases.

