Escándalo en Boca a un día de la revancha por la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme rompió el silencio y se expresó sobre la importancia de ganar la Copa Libertadores con la camiseta de Boca Juniors. Lo hizo en una entrevista concedida a EA Sports, la firma digital con la que el club xeneize llegó a un acuerdo para brindar sus derechos de marca y así poder aparecer en el famoso juego FIFA 21. Su mensaje cayó como un fuerte mensaje motivacional para los hinchas xeneizes, teniendo en cuenta que en un día se disputará la revancha de cuartos de final ante Racing Club.

De forma contundente, Riquelme enfatizó en la idea de que sólo los jugadores "buenos" pueden lograr obtener el título internacional más importante a nivel clubes de Sudamérica: "La Libertadores es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca... Es difícil ganar cualquier torneo local, pero si sos bueno tenés que ganar la Copa".

"En este país, la gente vive el fútbol de una manera muy especial y ganar la Libertadores ha hecho que la gente me tenga mucho cariño. Yo no me siento un ídolo, yo me siento un afortunado... Estaba en la cancha que quería, con la gente que quería... Soy feliz yo en ese lugar. Si me tocara elegir, quisiera vivir la misma vida", sentencio Riquelme, dejando en claro que la hinchada xeneize le agradecerá al plantel en caso de vencer a Racing y lograr llegar a las instancias finales del certamen sudamericano.

El amor de Boca por Riquelme y el compromiso de Román con el club del cual es hincha

Obviamente, el deseo del vicepresidente 2° es el de ganar la Libertadores, y para ello se deberán sortear varios obstáculos en el camino. El primero aparecerá mañana miércoles, cuando los de Miguel Ángel Russo disputen la revancha de los cuartos de final ante Racing Club. La ida fue para los de Sebastián Beccacece, quienes se impusieron por 1-0 con un gol de cabeza convertido por Lorenzo Melgarejo.

Siendo el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors, Juan Román Riquelme siempre se caracterizó por brindarle a los fanáticos el fútbol y el compromiso por los colores que la gente le pidió. Y eso logró que hoy tenga un reconocimiento impagable e irremplazable: "Yo a la pelota se lo debo todo. Tengo la suerte de jugar a la pelota como lo hacían en mi barrio. Lo más grande que te puede pasar es hacer lo que te gusta, que te vaya bien y ver a tanta gente disfrutando...".