Tenso momento al aire de ESPN.

La periodista Morena Beltrán es una de las revelaciones del año 2020. Con un poder de análisis brillante y conceptos realmente claros al momento de hablar de fútbol, es también una de las abanderadas de la igualdad de género y la inclusión en un ambiente tan machista como lo es el deporte. Es por esta situación que, en 90 minutos de fútbol, la panelista lanzó un comentario que dejó en ridículo al Pollo Vignolo mientras analizaban el caso de Sebastián Villa.

Luego del intercambio de mensajes entre el jugador de Boca Juniors y su ex pareja Daniela Cortés, el Pollo Vignolo lanzó al aire: "¿Boca podría usarlo? Sí. Boca podría haber actuado al revés. Podría haber dicho: 'La verdad, para nosotros (Villa) es inocente hasta que se demuestre lo contrario'. Entendiendo lo sensible que es el tema, lo corrió del tema. Boca institución ve que las partes, no la justicia, tienen otro diálogo. Hay una figura de perdón que manifestó la señorita en sus redes. Y creo que la señorita, que es la novia, pidió que no le corten la libertad de trabajo. No sé si sería retroceder".

Morena Beltrán criticó duramente a Boca por el caso Villa

"No cambió la situación, perdonar es avalar que pasó. Si vos querés ir en contra de la violencia, vos tenés que sostener la decisión. Acá Daniela no está diciendo que no ocurrió el hecho, dice que ocurrió y que lo perdona. Boca tomó esa decisión, se la aplaudió por una cuestión más ética y moral que legal, entonces no tiene sentido que ahora retroceda", enfatizó Morena Beltrán, claramente molesta con la situación que permitiría el regreso de Sebastián Villa a los partidos oficiales con Boca Juniors.

El Pollo Vignolo, humillado al aire por un técnico campeón con Boca

El periodista Sebastián Vignolo sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Luego de ser ridiculizado por Morena Beltrán al aire de ESPN y de molestar a sus compañeros solicitándoles que sostengan globos en su editorial, el Pollo fue humillado como nunca antes en su carrera profesional: un técnico que supo salir campeón con Boca Juniors lo dejó sin palabras. "Se le metió el demonio en el cuerpo, no era así", atinó a decir el conductor.

Quien defenestró a Vignolo al aire de 90 minutos de fútbol no fue otro que Carlos Aimar. El Cai, entrenador que se colgó las medallas de la Supercopa Sudamericana 1989 y la Recopa Sudamericana 1990 con el Xeneize, se encontraba analizando el presente del club que hoy es dirigido por Miguel Ángel Russo. Como el Pollo no coincidía con su análisis, comenzó a chicanearlo hasta que logró hacerlo explotar: "Tenés ganas de pelear. Decinos, Cai. Quiero pelearlos, y nos preparamos. Hoy venís peleador".

"Ya que sabés tanto y tenés tanta experiencia, te he visto jugar allá en el campo. Te faltaron cosas para llegar a Primera. Hoy opinás de afuera con una personalidad, con un criterio... Mamita. Yo lo digo todo", expresó Cai Aimar. Claro, los periodistas de 90 minutos de fútbol supieron disputar partidos de fútbol que fueron emitidos por Fox Sports, señal en donde trabajaron hasta hace pocas semanas.