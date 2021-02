¿Qué pasó con el Apache?

El Club Atlético Boca Juniors transita por un buen momento. Luego de obtener la Copa Diego Maradona en una final fatídica ante Banfield, el defensor Marcos Rojo se transformó en nuevo refuerzo del club y el plantel comandado por Miguel Ángel Russo se ha jerarquizado aún más. Sin embargo, días atrás ocurrió un episodio en el que el referente máximo de este grupo de futbolistas estuvo cerca de abandonar el barco. Sí, Carlos Tevez pensó en retirarse pese a confirmar su continuidad.

Sintiendo un desgaste en cuanto a su relación con el Consejo de Fútbol Profesional, el "Apache" le habría manifestado a su círculo íntimo la idea de colgar los botines. Al menos, así lo aseguró Alejandro Fantino al aire de ESPN: "Esto fue un sábado, el domingo a la tarde Tevez había dejado de jugar al fútbol. Durante todo el día, Tevez se comunicó con algunos amigos y les dice que estaba cansado, que estaba podrido, que todos se la agarraban con él, que el Consejo se lo había montado, en la punta de saben dónde".

Enfatizando en que Tevez "no tenía más ganas de romperse el culo (sic) adentro de la cancha, matándose, tirándose al piso", Alejandro Fantino soltó una frase que habría salido de boca del capitán "xeneize": "No tengo más ganas de seguir así, me hacen sentir culpable de todo". Por fortuna para los hinchas de Boca, los afectos del experimentado delantero lograron torcer su decisión y "Carlitos" continuará vistiendo la camiseta del club de sus amores.

Tevez rompió el silencio y contó el reclamo que le hace Riquelme

Carlos Tevez rompió el silencio de la pretemporada con Boca para tocar diferentes temas: desde su arribo al club en pleno apogeo con Juventus, hasta la dolorosa caída ante Santos en la última Copa. Sin embargo, la declaración más esperada por los hinchas era sobre su relación con otro ídolo "xeneize", Juan Román Riquelme.

En primer lugar, el "Apache" también dio detalles de cómo es su relación con el Consejo de Fútbol luego de tener chispazos con algunos integrantes como Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. "A mí me interesa jugar y nada más. Lo del Patrón quedó ahí. Los del Consejo saben que cualquier cosa que necesiten con mis compañeros, les puedo dar una mano", comenzó narrando el futbolista de 36 años respecto a las polémicas frases que surgieron por parte del colombiano cuando el delantero gestionaba la renovación de su vínculo en el pasado mes de junio.