Betis vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

El cotejo entre Betis y Alavés, por la fecha 2 de la Liga, se jugará el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Benito Villamarín.
Así llegan Betis y Alavés
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.
El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|Alavés
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|10
|Betis
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Alavés, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas