EN VIVO
Betis vs Alavés

Betis vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

19 de agosto, 2025 | 07.45

El cotejo entre Betis y Alavés, por la fecha 2 de la Liga, se jugará el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Alavés

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona311003
2
Rayo Vallecano311002
3
Villarreal311002
6
Alavés311001
10
Betis110100
DataFactory

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Alavés, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas
Trending
ARCA
ARCA: Todos los vencimientos clave de agosto del 2025
Las más vistas