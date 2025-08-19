Betis vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

El cotejo entre Betis y Alavés, por la fecha 2 de la Liga, se jugará el próximo viernes 22 de agosto, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y Alavés

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de un resultado igualado, 1-1, ante Elche.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Alavés quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 3 1 1 0 0 3 2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 3 Villarreal 3 1 1 0 0 2 6 Alavés 3 1 1 0 0 1 10 Betis 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Alavés, según país