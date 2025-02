Sorpresa en el básquet argentino: Sergio Oveja Hernández vuelve a dirigir

Sergio Hernández regresa al deporte tras su último paso por México.

El básquet argentino se vio sorprendido este miércoles con una grata noticia de unos referentes históricos. Sergio Hernández, entrenador que ganó la medalla de bronce con el seleccionado argentino en Beijing 2008, fue anunciado como coach de Flamengo de Brasil luego de su última experiencia en Halcones Rojos Veracruz, en 2024.

El "Mengao" eligió al "Oveja" para la actual y próxima temporada luego de expulsar del cargo a Gustavo de Conti, quien se marchó tras seis años y medio y, que, a la vez, era el conductor del seleccionado brasileño. En el conjunto de Río de Janeiro, club de los más poderosos de Sudamérica, el bahiense tendrá la chance de dirigir a Tayavek Gallizzi y Franco Balbi, quienes fueron protagonistas en la reciente consagración del Súper 8 carioca.

En diálogo con 3×3 Radio, Hernández destacó la gran responsabilidad que siente al sumarse al "Fla", el 13er club en su extensa carrera: "Es un equipo poderoso en la Champions y en el básquet brasileño. Viene de ganar el Súper 8, segundo en Brasil, clasificar de ronda y nadie esperaba la salida del entrenador. Por suerte, tuve la chance de sumarme a un club tan poderoso".

Aunque por el momento no está confirmado, el exentrenador de la Generación Doarada debutaría en Flamengo el viernes 28 contra Pato Basquete, en el coqueto HSBC Arena de Río de Janeiro, y no el encuentro del sábado frente a Unifacisa. El conjunto carioca, hasta el momento, marcha en la tercera posición de la Liga Brasileña (NBB), con un récord de 16-5.

Cabe destacar que este será la segunda experiencia de Hernández en Brasil, ya que durante la temporada 2013-14 pasó por el UniCEUB (actual Lobos Brasilia), equipo en el que obtuvo la Liga Sudamericana 2013. En aquel momento, el argentino había llegado tras su tremendo ciclo en Peñarol de Mar del Plata (2007-13), conjunto en el que ganó tres Ligas Nacionales, dos Liga de las Américas, dos Torneos Interligas y dos Torneos Súper 8.

La última experiencia deportiva de Sergio en México, en 2024, fue más corta de lo que imaginaba, ya que debió renunciar por motivos de salud. Sin embargo, ya recuperado, detalló cómo se dio su regreso al profesionalismo: "No tenía pensado volver a dirigir. Por el momento de la temporada y por cómo venían las cosas. Un día por la mañana recibí un mensaje del director deportivo del Flamengo contándome la situación. No lo tenía pensado, pero no le iba a decir que no al Flamengo".

"El objetivo del Flamengo siempre es ganar y el mío también. Me gusta competir para ganar. Acercarse al más alto nivel posible", recalcó el subcampeón del mundo en China 2019, quien a principios de año había reconocido haber rechazado ofertas para volver a dirigir.

La carrera de Sergio Hernández en el básquet