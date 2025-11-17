El Barcelona volverá al Camp Nou el sábado, dos años y medio después

Entrenamiento del FC Barcelona

17 nov (Reuters) -El Fútbol Club Barcelona regresará el sábado a la competición en su célebre estadio del Camp Nou por primera vez en dos años y medio, cuando reciba al Athletic de Bilbao en partido de LaLiga.

Será un emotivo regreso a casa, ya que el club reabrirá su parcialmente renovado estadio, con un aforo temporalmente reducido, como parte de su ambicioso proyecto de remodelación.

"El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 13 de Liga, ante el Athletic Club, previsto para el sábado 22 de noviembre a las 16:15 horas, se disputará finalmente en el Spotify Camp Nou", informó el club azulgrana en un comunicado el lunes.

El aforo permitido actualmente es de 45.401 localidades, muy por debajo de las 105.000 que se pretende que tenga el recinto una vez finalizada la remodelación.

"El FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou", añadió el club.

El equipo catalán jugó por última vez un partido oficial en el Camp Nou el 28 de mayo de 2023, contra el Mallorca, antes de que el estadio fuera cerrado para llevar a cabo amplias reformas. Desde entonces, los partido en casa de los "culés" se han jugado en el Estadio Olímpico de Montjuic, con una capacidad similar a la del Camp Nou reducido.

El club ha informado de que está en contacto con la UEFA para que el partido de la Liga de Campeones de la semana que viene contra el Eintracht de Fráncfort también se dispute en el Camp Nou, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Aunque la renovación significa que los aficionados todavía no verán el estadio a pleno rendimiento, los arreglos provisionales siguen ofreciendo una sentida oportunidad a muchos seguidores de regresar a su hogar espiritual.

Con información de Reuters