Messi se peleó con Piqué en el vestuario del Barcelona.

Pese a que hace algunas semanas Lionel Messi anunció que seguirá en Barcelona, los conflictos perduran en el vestuario del equipo catalán que actualmente conduce el DT Ronald Koeman. Mientras se enfoca en los próximos dos partidos que tendrá con la Selección Argentina -ante Ecuador y Bolivia respectivamente- en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el mejor jugador del mundo ha protagonizado una nueva pelea que dio que hablar en las últimas horas.

Los problemas del rosarino con la directiva del elenco catalán comenzaron hace tiempo, pero se conocieron precisamente a fines de agosto pasado, cuando le comunicó al presidente Josep Maria Bartomeu que quería marcharse del club. El nuevo escándalo que rodea a La Pulga tienen a un referente como Gerard Piqué en el centro de la escena.

De acuerdo a lo que aseguró el programa El Chiringuito, emitido en la televisión española, Messi se sacó chispas con el zaguero central del elenco catalán, con quien ha compartido cancha desde que se conocieron en las Divisiones Inferiores de dicha institución.

Messi y Piqué, juntos en Barcelona.

El periodista Inda dio detalles acerca de la pelea que protagonizaron el crack y el defensor: "Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó".

Incluso, el panelista del programa español comentó cómo es el vínculo actual entre el argentino y el catalán: “Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”.

¿Podrá Leo mantenerse enfocado en los próximos objetivos que tiene con la Selección y dejar atrás el escandaloso momento del Barcelona? Este jueves 8 de octubre, el elenco comandado por Lionel Scaloni se medirá con Ecuador, a partir de las 21.10 horas en la Bombonera; mientras que el próximo martes 13 del mismo mes, visitará a Bolivia en La Paz, desde las 17 horas de Argentina.