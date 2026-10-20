Qué es el Balón de Oro histórico, el BOAT, y cómo votar a Lionel Messi

El Balón de Oro lanzó una iniciativa especial para que los hinchas elijan cuál fue la mejor consagración de la historia del prestigioso premio y Lionel Messi es uno de los principales protagonistas. La propuesta, denominada BOAT (Ballon d’Or of All Time, o Balón de Oro de todos los tiempos), vuelve a poner en escena la histórica rivalidad entre el capitán argentino y Cristiano Ronaldo, aunque presenta una particularidad: para participar, los usuarios deben pagar por cada voto.

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En qué consiste el Balón de Oro de todos los tiempos

A diferencia de una elección que busca determinar quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos, la votación propone comparar ediciones concretas del galardón. Es decir, los aficionados no eligen directamente entre las carreras completas de los jugadores, sino entre los años en los que cada uno obtuvo el reconocimiento individual. La iniciativa reúne a diez futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces.

Entre los candidatos aparecen Messi, máximo ganador histórico con ocho trofeos, y Cristiano Ronaldo, que consiguió cinco. También forman parte de la lista Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. Cada uno tiene distintas ediciones disponibles para que el público seleccione la que considera más destacada.

El Balón de Oro.

La votación ya muestra una diferencia considerable entre las campañas más elegidas. Según los datos publicados por Infobae el 18 de octubre, el Balón de Oro que Cristiano Ronaldo obtuvo en 2008 lideraba con el 62% de los votos. En segundo lugar aparecía el de Messi en 2012, con el 13%, seguido por el reconocimiento que recibió el argentino en 2023, con el 9%. El premio del portugués en 2007 reunía el 7%.

La elección de 2008 de Cristiano Ronaldo está vinculada con una temporada excepcional en el Manchester United, en la que conquistó la Premier League y la Champions League, además de convertir 31 goles en el campeonato inglés. Por su parte, el Balón de Oro de Messi en 2012 quedó asociado a uno de los registros individuales más extraordinarios del fútbol: marcó 91 goles durante ese año calendario. El de 2023, en tanto, estuvo marcado por su consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Cómo votar a Lionel Messi por el BOAT

Para votar por Messi, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Balón de Oro, ballondor.com , acceder a la iniciativa BOAT y elegir la edición del premio que quieran respaldar. La participación cuesta un euro por voto y permite seleccionar una temporada específica del futbolista. Quienes deseen apoyar más de una consagración deben realizar una nueva participación paga. A cambio, pueden descargar una fotografía digital y participar en un sorteo de entradas para la gala de 2027, sujeto a las condiciones de la organización.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de octubre de 2026, a las 23.59 de París, y los resultados se anunciarán el 28 de octubre. Una de las controversias de la iniciativa es la ausencia de Diego Maradona, quien quedó afuera porque el requisito exige haber ganado el Balón de Oro al menos dos veces. La votación, así, propone una comparación entre leyendas, pero también reabre el debate sobre los criterios para determinar quién fue el más grande de la historia.