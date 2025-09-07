Verstappen gana el GP de Italia por delante de los dos McLaren

Max Verstappen celebrando tras ganar el GP de Italia

Max Verstappen, de Red Bull, ganó el domingo la carrera más rápida de la historia de la Fórmula Uno, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, obedeció las órdenes del equipo y vio recortada su ventaja en el Campeonato de Pilotos a 31 puntos.

El australiano Piastri terminó tercero, por detrás de su compañero de equipo Lando Norris, después de que el británico sufriera una parada lenta y saliera por detrás de su rival por el título a pesar de que el equipo le aseguró que se mantendría por delante.

Se le pidió a Piastri que le devolviera el puesto y lo hizo, mientras que Verstappen cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de 19,2 segundos para conseguir su primera victoria desde Imola en mayo.

La duración oficial de la carrera fue de una hora, 13 minutos y 24,325 segundos, con una velocidad media de 250,706 kilómetros por hora en el "Templo de la Velocidad".

"Es muy agradable ganar aquí", dijo Verstappen sobre su tercer éxito de la temporada y el 66º de su carrera.

"Podía ver que el ritmo era bueno, solo necesitaba asentarme", añadió el vigente campeón del mundo tras perder el liderato ante Norris en una caótica salida y recuperarlo después. "Pude ver que el ritmo era bueno y rápidamente volvimos a la cabeza. Ha sido un fin de semana increíble".

La batalla por el título entre Piastri y Norris fue siempre el centro de atención y la polémica estalló tras la parada en boxes de Norris y la decisión del equipo de invertir las posiciones.

McLaren se disculpó por radio con Norris por el retraso.

Charles Leclerc terminó cuarto para Ferrari, dando a los tifosi algo que celebrar después de que ambos automóviles chocaran en Países Bajos el fin de semana pasado, y George Russell fue quinto para Mercedes.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton fue sexto en su primera aparición en la "Pista Mágica" con el mono rojo de Ferrari.

Alex Albon dio a Williams un buen puñado de puntos al cruzar la meta en séptima posición, con el brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto octavo, el italiano de Mercedes Kimi Antonelli noveno e Isack Hadjar de Racing Bulls sumando un nuevo punto.

Con información de Reuters