Jefe de McLaren celebra inusual colaboración entre Norris y Piastri en medio de lucha por el título

Gran Premio de Sao Paulo

7 nov (Reuters) -El jefe de McLaren, Andrea Stella, elogió el viernes a Lando Norris y Oscar Piastri por trabajar juntos de una manera que, dijo, no tiene precedentes en la historia de la Fórmula Uno entre competidores por el título.

Norris recuperó el liderato del campeonato de manos de Piastri el mes pasado con una victoria en el Gran Premio de México, pero solo tiene un punto de ventaja sobre el australiano a falta de cuatro pruebas y dos carreras al sprint hasta el final de la temporada.

Piastri puede recuperar el liderato en el sprint del sábado en Interlagos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Personalmente, estoy muy orgulloso de nuestros dos pilotos y de nuestros ingenieros. Colaboran de una manera que creo que no hemos visto antes en la historia de la Fórmula Uno", dijo Stella a periodistas antes del Gran Premio de Sao Paulo.

"No somos ingenuos. Sabemos que la presión es alta, sabemos que la apuesta es grande. Pero seguiremos apoyándonos. Hasta ahora, lo que he visto es que Lando y Oscar siempre nos han apoyado mucho", añadió.

McLaren ya se ha asegurado el Campeonato de Constructores, pero Max Verstappen, vigente campeón del mundo de Red Bull, sigue siendo una amenaza, a 36 puntos de Norris en el tercer puesto de la clasificación de pilotos.

Stella dijo que los pilotos deben asegurarse que uno de ellos se quede con el título, recordando lo ocurrido en 2007, cuando los entonces favoritos de McLaren, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, perdieron el campeonato en la última carrera ante Kimi Raikkonen de Ferrari.

"Potencialmente, esa competición fue un poco demasiado lejos", dijo Stella, que entonces trabajaba para Ferrari.

"Es una conversación que estamos teniendo internamente ahora mismo. Estamos teniendo conversaciones con Lando, con Oscar: 'asegurémonos de que el ganador conduce un automóvil papaya (McLaren)".

Con información de Reuters