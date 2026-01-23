El nuevo auto de Williams no está listo para los test de pretemporada de Barcelona

FOTO DE ARCHIVO: F1 75 Lanzamiento de la temporada en directo

La ‍escudería Williams no participará en los test de pretemporada de Fórmula Uno que ‍se celebrarán la ⁠próxima semana en Barcelona, según informó el equipo el viernes, tras no poder tener listo a tiempo su nuevo monoplaza.

La prueba en el Circuito de Cataluña se llevará a cabo a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación, y estaba previsto que ‌fuera la primera vez que todos ⁠los equipos -once ahora con ⁠el debutante Cadillac- tuvieran sus autos nuevos juntos en la pista.

La temporada 2026 marca el inicio ‍de una nueva era del motor con una revisión del reglamento ⁠técnico.

"Atlassian Williams F1 Team ‌ha tomado la decisión de no participar en el test de la semana que viene en Barcelona tras los retrasos en el programa del FW48, ya que ‌continuamos buscando ‌el máximo rendimiento del auto", dijo el equipo en un comunicado.

"En su lugar, el equipo llevará a cabo una serie de pruebas, incluyendo un programa ​VTT (prueba de pista virtual) la próxima semana con el auto de 2026 para prepararse para la primera prueba oficial en Baréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne", agregó.

"Estamos deseando salir a pista en las próximas ‍semanas y queremos dar las gracias a todos nuestros fans por su continuo apoyo: hay mucho que esperar juntos en 2026", señaló.

Williams, que también se perdió dos días de los ​primeros test de pretemporada de cara a la campaña 2019, terminó en quinta posición en la ​clasificación por equipos la temporada pasada, su mejor resultado desde 2017.

La temporada comienza con ⁠el Gran Premio de Australia en Melbourne el 8 de marzo.

