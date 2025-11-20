Corte británica dice que parte de la demanda de Massa contra F1, FIA y Ecclestone puede continuar

Imagen de archivo del expiloto de Fórmula 1 de Ferrari, Felipe Massa, entrando a la Corte Superior de Londres, Reino Unido.

nov (Reuters) -La Corte Superior de Londres dictaminó el jueves que parte de la demanda de Felipe Massa contra la Fórmula Uno, su exjefe Bernie Ecclestone y la FIA por el campeonato mundial de 2008 puede continuar.

Massa, expiloto de Ferrari, pide que se declare que debería haber ganado el campeonato de 2008, que perdió por un solo punto frente a Lewis Hamilton, y reclama unos 64 millones de libras esterlinas (85,9 millones de dólares) más intereses.

Su caso gira en torno al escándalo del "crashgate" en el Gran Premio de Singapur de 2008, en el que Massa lideraba desde la pole position cuando su compatriota Nelson Piquet Jr se estrelló para intentar ayudar a su compañero de equipo en Renault Fernando Alonso, que ganó la carrera.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Piquet reveló en 2009 que los jefes del equipo le ordenaron estrellarse, por lo que fueron sancionados posteriormente. Los abogados de Massa afirman que Ecclestone ya sabía que el accidente fue deliberado y que, junto al entonces presidente de la FIA, Max Mosley, no lo investigaron.

El juez Robert Jay dictaminó que las demandas de Massa por inducción al incumplimiento de contrato pueden continuar, diciendo en un resumen de su sentencia que es probable que Massa no supiera que podía demandar hasta una entrevista en 2023 con Ecclestone.

No obstante, el juez rechazó su caso de que la FIA incumplió su deber de investigar y desestimó su demanda de declaración, diciendo en su resumen que "no se puede pedir al tribunal que reescriba el resultado del Campeonato del Mundo de Pilotos de 2008".

Con información de Reuters