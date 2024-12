Bottas vuelve a Mercedes como piloto reserva tras su salida de Sauber

El piloto finlandés de Sauber Valtteri Bottas antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar, en el circuito internacional de Lusail, Qatar.

Valtteri Bottas regresará a Mercedes como piloto reserva para la temporada 2025, según anunció el jueves la escudería de Fórmula Uno, después de que el finlandés dejara Sauber al final de la temporada.

Bottas, de 35 años, pasó cinco temporadas -de 2017 a 2021- en Mercedes pilotando junto a Lewis Hamilton antes de pasar a Alfa Romeo, que más tarde se convirtió en Sauber.

Bottas vivió una montaña rusa en Sauber, terminando décimo en su primera temporada, pero sin ganar ni un punto en 2024.

"Estoy feliz de responder finalmente a la pregunta que me he planteado durante el último mes. Volver a casa con la familia Mercedes como tercer piloto para 2025 es lo que sigue y no podría estar más contento", dijo Bottas en un comunicado.

"Quiero dar las gracias a (el jefe del equipo) Toto (Wolff), al equipo en Brackley y a todos en la estrella de tres puntas por acogerme de nuevo con los brazos abiertos", agregó.

Mercedes contará con George Russell y el debutante italiano de 18 años Kimi Antonelli en su alineación de pilotos el año que viene, ya que Hamilton se marcha a Ferrari. Bottas consiguió 10 victorias en grandes premios con Mercedes y terminó en el podio 58 veces con el equipo con sede en Brackley.

"El impacto y la contribución de Valtteri en los cinco años que estuvo con nosotros como piloto de carreras fue inmenso", dijo Wolff. "Además de conseguir múltiples victorias en grandes premios, jugó un papel vital en cinco de nuestras victorias en el campeonato".

Sauber anunció el mes pasado que Bottas y el piloto chino Zhou Guanyu dejarían el equipo al final de la temporada. Sauber, que se convertirá en una escudería oficial de Audi en 2026, optó por fichar a Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto como sus sustitutos.

Con información de Reuters