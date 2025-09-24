Alonso dice que dejar la F1 será más fácil si Aston Martin es competitivo

FOTO DE ARCHIVO: Fórmula Uno - Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto más veterano de la Fórmula Uno, Fernando Alonso, dijo que es más probable que se retire el año que viene si su equipo Aston Martin tiene una temporada competitiva.

El doble campeón del mundo cumplirá 45 años en julio del próximo año y terminará su contrato al final de una temporada en la que habrá un importante cambio técnico, con una nueva era de motores y la incorporación de Honda como socio de Aston Martin.

"Si las cosas van bien, creo que es un muy buen momento para parar", dijo el español en una entrevista publicada en la web del equipo.

"Llevo muchos, muchos años buscando un auto competitivo y una carrera competitiva, y si tengo eso creo que es una muy buena manera de cerrar mi carrera". "Digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que pare. Si no somos competitivos, será muy difícil dejarlo sin volver a intentarlo".

Alonso no ha ganado una carrera desde el Gran Premio de España de 2013, cuando estaba en Ferrari, tras haber conseguido campeonatos con Renault en 2005 y 2006.

Se unió en 2023 a Aston Martin, que ahora tiene al diseñador y técnico ganador de múltiples títulos Adrian Newey.

El español también ha ganado dos veces las 24 Horas de Le Mans con Toyota y ha competido en las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar.

Con información de Reuters