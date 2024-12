Un ídolo del TC quiere volver en 2026 con un gran gesto: "Chicos con cáncer"

Antes del cierre del 2024, un referente del automovilismo a nivel nacional anticipó que tiene como deseo regresar a la actividad en los próximos meses. Sin dudas, sus declaraciones sorprendieron a los fanáticos que esperan nuevamente verlo en pista después de estar varios años inactivo más allá de que nunca se despegó de los fierros. Ahora, reapareció en escena y anticipó que si lleva a cabo su vuelta lo hará con un notable gesto para los niños con cáncer.

Se trata de Marcos Di Palma, quien se retiró en 2009 y todo indica que tendría protagonismo otra vez recién en 2026. El año que viene sería de transición y preparará todo para cuando tenga que subirse de nuevo a su auto para participar en las carreras del Turismo Carretera. Claro que, uno de los detalles que más llamó la atención de su anuncio es lo que hará con el dinero que recaude.

En diálogo con el medio Campeones, el "Loco" esbozó: "Tendré que hablar con la ACTC, pero en 2026 queremos estar. Quiero armar el auto en Arrecifes y vamos a dedicarnos a eso en 2025 para volver. Mí idea es que haya una sola publicidad en el equipo para cubrir los gastos y con el resto de las publicidades donar todo a los chicos con cáncer". A su vez, agregó que tiene como objetivo que el manejo de lo que ganen estaría a cargo de dos padres que hayan perdido a sus hijos.

Cabe destacar que no es la primera vez que se lo vincula con un posible regreso al automovilismo a nivel nacional, ya que se habló del tema en mayo de este año por medio de otro piloto. Mauro Medina, responsable del RUS Med Team, charló con el mencionado medio y aseguró que tiene una gran relación con Di Palma, por lo que tendría que convencerlo para que vuelva. Por supuesto, ahora todo dependerá de que este objetivo finalmente se concrete para ver al ex-Diputado otra vez en las pistas.

Marcos Di Palma anunció que volvería al automovilismo en 2026

Las estadísticas de Marcos Di Palma en el TC

201 carreras disputadas.

11 victorias en finales.

26 podios.

28 triunfos en series.

5 pole positions.

Sin títulos conseguidos ni récords de vuelta.

El indignante comentario Marcos Di Palma a la China Suárez por Colapinto

Franco Colapinto continúa siendo noticia en las redes sociales mientras no tiene competencia en la Fórmula 1 y lo sucedido con Eugenia "La China" Suárez tiene cada vez más repercusiones. Quien se metió en este escándalo fue el expiloto argentino Marcos Di Palma, quien en una reciente entrevista lanzó un fuerte comentario contra la actriz. Por supuesto, teniendo en cuenta de quién se trata, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Las declaraciones del oriundo de Arrecifes fueron directamente contra la joven, de la cual se habla más que nunca. Si bien no hay romance confirmado oficialmente, el video de ambos caminando juntos no deja de circular y de acrecentar estos rumores. Por este motivo, Di Palma habló en Radio Mitre y opinó sobre esta cuestión con un inesperado ataque a la cantante. "A la China nunca la vi de novia con un camionero o un taxista. Ella sabía clarito lo que estaba haciendo. Le conviene a ella pero a él no. Todo lo hace con premeditación, no iba a salir con un camionero, sale con Colapinto", esbozó el "Loco".