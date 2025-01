El inesperado intercambio entre Briatore y Colapinto tras su fichaje en Alpine: "Argentina"

Colapinto entabló una buena relación con Briatore.

A un mes del cierre del campeonato en Abu Dhabi, este jueves se dio a conocer que Franco Colapinto no seguirá en Williams y fue presentado oficialmente como piloto de reserva en Alpine. Incluso antes de que termine la temporada pasada, hubo acercamientos entre Flavio Briatore, el asesor de la escudería francesa, y el equipo del pilarense, algo a lo que incluso se había referido el legendario Bernie Ecclestone, exdirector de la Fórmula 1.

La noticia se dio a conocer tanto en los canales de Alpine como de Williams, además de en las redes oficiales de la F1 y no tardó en aparecer un video del empresario italiano con un mensaje para todos los argentinos. Consciente de la pasión que despertó Colapinto en el país, Briatore anunció el fichaje del piloto argentino con un cordial saludo para todos los seguidores del joven de 21 años.

“Hola, chicos. Este es un mensaje para todos los argentinos que siguen la Fórmula 1. Franco Colapinto ha firmado por Alpine. Hemos llegado a un acuerdo con Williams y ahora estamos despegando, estamos en Oxford, cerca de la fábrica alpina”, afirmó el asesor de Alpine. Por último, el italiano remarcó la importancia de que ahora “Franco es piloto alpinista” y mandó un “Viva la Argentina” que causó furor en las redes.

Ante dicho video, Colapinto no se quedó callado y reactivó su cuenta de X para celebrar su arribo a Alpine al compartir diversos contenidos, incluso una despedida de Williams. Sin embargo, uno de los que resaltó fue su posteo en respuesta a Briatore, en el que celebró las palabras del asesor de la escudería francesa. “Hola, tío Flavio, viva Argentina”, escribió el pilarense junto al emoji de la bandera de nuestro país.

La emotiva despedida de Colapinto de Williams

A pesar de lo difícil que fueron las últimas carreras, lo cierto es que Williams le abrió las puertas de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, quien no dudó en grabarse para despedirse del equipo de Grove tras su fichaje en Alpine. “Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los miembros del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron que mi sueño se conviertiera en realidad y siempre estaré agradecido por eso”, dijo el argentino.

Además, Franco agregó un saludo especial para los mecánicos y sus fanáticos: “Quisiera agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos. Y a los fans, quienes me han apoyado mucho. Ustedes estuvieron ahí para nosotros en los buenos momentos y también en los malos, ¡son los mejores!”.