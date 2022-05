Toto Wolff y el auto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Miami: "Experimentos"

El jefe del equipo, después de pedirle perdón a Hamilton, volvió a hablar sobre el futuro del auto y sobre lo que le puede entregar al piloto británico.

La temporada de la Fórmula 1 tiene varios altibajos entre los pilotos. Uno de ellos es, sin duda, la posición de Lewis Hamilton en el torneo con respecto a otros grandes competidores como Charles Leclerc y, por supuesto, Max Verstappen. Al respecto, el jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, le pidió disculpas al británico y aseguró que el Gran Premio de Miami será para "realizar experimientos".

Después de las dificultades que Mercedes tuvo el último fin de semana de competencia, Toto Wolff tuvo que pedir disculpas al máximo exponente de su equipo por el auto que le entregaron. Sin embargo, ahora dieron un paso más: "Fue un fin de semana muy difícil para nosotros en Imola. George Russell hizo un gran trabajo para terminar cuarto desde una posición de salida poco prometedora". Por otro lado, agregó: "A Lewis no le dimos las herramientas o la posición en pista para mostrar su verdadero ritmo. Desde que volvimos de Italia hemos aprendido todo lo posible del fin de semana y, paralelamente, nuestro aprendizaje ha continuado en el túnel de viento y en las simulaciones”

Las expectativas del auto para el 2022 eran muy altas luego de la actuación del año pasado en la cual Lewis Hamilton terminó en el segundo puesto detrás del piloto neerlandés. En esta oportunidad, para buscar las mejoras en los autos, Toto Wolff tomó la decisión de que los primeras citas en suelo estadounidenses sean utilizadas para "experimentar". Al respecto agregó: "Hemos encontrado varias direcciones para mejorar el coche, y realizaremos experimentos en Miami para correlacionar esas simulaciones".

Lewis Hamilton, a pura furia por la crisis de Mercedes en la F1: "No estamos luchando"

El corredor de 37 años se hartó de que su staff no le entregue un auto competitivo y explotó de bronca. "Obviamente, no estamos luchando por este campeonato", comenzó a pura sinceridad. No obstante, aclaró que sí trabajan "para entender el auto y mejorar y progresar a lo largo del año". "Eso es todo lo que podemos esperar ahora mismo", se resignó, al tiempo que agregó simplemente que "es lo que es".

"Estoy fuera del Mundial, seguro. Intentaré recuperar de la mejor forma posible, pero estoy fuera del campeonato, seguro", remarcó, resignado, el piloto. "No hay duda de eso. Creo que el equipo está... esto es muy difícil, todos lo sienten y todos están cabizbajos, dando lo mejor de sí mismos", completó.