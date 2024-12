Quién es Valentina Pertegarini, la argentina premiada por la FIA

La argentina es la primera mujer en consagrarse en un certamen de la FIA.

Con el cierre de la temporada de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi, escenario en el que McLaren se quedó con la Copa de Constructores, todo lo que quedaba por hacer era esperar a la gala de premiación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Este año, los FIA Awards se celebraron en Ruanda, donde el plato principal iba a ser el trofeo de Max Verstappen por su cuarto campeonato del mundo, pero no lo único.

Además de las categorías de Fórmula 1, la FIA tiene otras competencias bajo su federación, incluyendo las competencias del rally, que este año tuvo a una argentina como una de sus campeonas mundiales. Se trata de Valentina Pertegarini, quien se consagró como navegante en la categoría challenger del Mundial de Rally Raid (W2RC), certamen que por primera vez ve levantar el título a una mujer.

Junto a su esposo, Nicolás Cavigliasso, campeón del Rally Dakar en quads en 2019, la cordobesa venció con su Taurus T3 Max de BBR Motorsport a sus principales rivales, Oriol Vidal y Carlos Sachs. Gracias a esta consagración, Valentina fue una de las protagonistas que tuvo la entrega de premios de la FIA y, tras recibir su premio, no fue esquiva con sus emociones al tomar el micrófono.

“Lograr el campeonato fue una emoción enorme, hubo lágrimas y mucha alegría. ¿Saben algo? Me tenía tanta fe que en diciembre de 2023 compré un vestido y me dije: ‘Es para la gala de la FIA, para ir a cenar con Verstappen’. Siento que he aprendido muchísimo. A todo lo que Nico me enseña, le hemos sumado muchos kilómetros. Me siento plena en la navegación, muy confiada”, afirmó Pertegarini, quien comenzará el 2025 con la disputa del Rally Dakar en Arabia Saudita del 3 al 17 de enero.

El mensaje del equipo de Pertegarini

La consagración de Valentina Pertegarini en el campeonato de navegantes se concretó en la cuarta etapa, realizada en Marruecos. Ante semejante acontecimiento, su equipo, BBR Motorsport, no dudó en celebrar a lo grande con un sentido posteo en las redes sociales: “Valentina Pertegarini, copiloto de Nico Cavigliaso, quien inició el sueño Taurus desde el principio en marzo de 2023, acaba de convertirse en la campeona del mundo W2RC! Y en este caso, en todas las categorías porque ella es la primera mujer en alcanzar este hito, y estamos extremadamente felices por este logro!! Una vez más, felicidades”.