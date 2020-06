En medio del secretismo que rodea al estado de salud del heptacampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, un medio italiano afirmó que volverá a ser intervenido en un hospital.

A sus 51 años, 'Schumi' continúa con la difícil recuperación del accidente que sufrió mientras esquiaba en Los Alpes franceses y que lo dejó en grave estado de Salud. Según reveló Contro Copertina, el alemán volvería a tratarse con células madre, como hace un tiempo atrás.

La eminencia en cardiología ​​Philippe Menasché, había comenzado un tratamiento con células madre procedentes del corazón y ahora se encargará de otra ronda de transfusión. "El objetivo es regenerar el sistema nervioso central de Michael", afirmó el especialista en aquella oportunidad.

Mientras la información sobre el expiloto continúa siendo escasa debido al fuerte blindaje establecido por su esposa, Corinna, en el último tiempo se pudieron conocer algunos datos por informaciones de personas cercanas al alemán. El doctor Nicola Acciari, neurocirujano del Hospital Bellaria de Bolonia, afirmó que el corredor sufre atrofia muscular y osteoporosis: "En los últimos 20 años, la ciencia ha progresado enormemente en el campo del tratamiento con células madre. Pero eso no cambia el hecho de que todavía sabemos poco sobre el cerebro humano. No podemos predecir qué resultados traerá el tratamiento", apuntó.

Poco tiempo atrás, su ex compañero Felipe Massa, lo visitó en Suiza y señaló que su situación es "complicada". "Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana. Con su mujer Corinna menos, porque ella no iba mucho a las carreras. Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?", apuntó.