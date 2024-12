Colapinto se contactó con Briatore en el GP de Qatar.

La grilla para la siguiente temporada de la Fórmula 1 está oficialmente completada y Franco Colapinto no pudo hacerse con un asiento para mantenerse en la competencia, aunque eso está lejos de significar el final de su paso por la máxima categoría. Históricamente, el certamen ha visto regresos de pilotos en múltiples oportunidades y no hablamos de nombres consagrados, sino de talentos que tuvieron una segunda oportunidad al volante.

Son muchos los factores que influyen en que un equipo le dé una chance a un piloto, entre ellos, la falta de resultados con sus pilotos actuales. Tal es la problemática que podría enfrentar Flavio Briatore con Alpine en la próxima temporada, en la que la escudería francesa competirá con Pierre Gasly y el rookie Jack Doohan, dos personas de las que el empresario italiano espera resultados que justifiquen su permanencia en la Fórmula 1.

Y es que Briatore se sumó a Alpine a mediados de este año para rescatar al equipo de Enstone de una crisis, algo que ha logrado en la segunda mitad de la temporada con el ascenso de los últimos lugares de la tabla al sexto puesto. Pero claro que el asesor espera tener un mejor rendimiento en 2025, por lo que anunció que no temerá hacer cambios si sus pilotos no son capaces de sacar el máximo potencial a todo el trabajo que se realiza detrás de escena.

“Los pilotos son los encargados de culminar el trabajo de cerca de un millar de personas que están detrás suyo. Todos estos trabajan solo para dos personas. Si un piloto no aporta resultados, no progresa, será reemplazado”, destacó Briatore en diálogo con Le Parisien. De esta manera, aunque todas las miradas apunten a Doohan por la presión de ser el más nuevo, queda evidenciado que Gasly no podrá dormirse en los laureles, sobre todo porque se sabe que el italiano ya tiene en la mira a Colapinto para sumarlo a Alpine en 2025 si las cosas no marchan bien.

El plazo para el posible regreso de Colapinto

Tras las declaraciones de Flavio Briatore en su entrevista con Le Parisien, Motorsport reveló que Jack Doohan solamente tendría un contrato por las primeras cinco carreras de 2025, por lo que debería ganarse la renovación por el resto de la temporada. La quinta fecha del campeonato de Fórmula 1 será en el GP de Arabia Saudita entre el 18 y el 20 de abril, a lo que le seguirá un lapso de dos semanas hasta la cita en Miami. Por lo tanto, Franco Colapinto podría retornar a la F1 a principios de mayo en caso de que el australiano no llegue a rendir lo necesario en Alpine.