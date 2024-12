Colapinto llegó al país la semana pasada.

La semana pasada, se confirmó que Franco Colapinto no estará el próximo año en la Fórmula 1, no al menos como uno de los veinte pilotos que comenzará la temporada en marzo. A pesar de esa triste noticia, el pilarense viajó a Argentina para reunirse con su familia para las fiestas de fin de año, aunque también aprovechó para dar algunas charlas y reunirse con sus fanáticos, además de disfrutar de prácticas de golf y pádel.

Con todo esto, al piloto argentino parece que también le dio el tiempo para estudiar, puesto que aprovechó estos días para rendir las últimas materias que le habían quedado pendientes del colegio secundario. Este lunes, comenzó a circular una fotografía de Franco recién graduado del Colegio de Pilar, aunque se desconocía si se trataba de una imagen vieja hasta que sus padres confirmaron lo contrario.

“Tenía unas materias pendientes del último año. ¡Hoy le abrieron mesa y las metió!”, informó la familia de Colapinto a Infobae. De esta manera, el pilarense cumplió con una deuda pendiente que le había quedado por perseguir sus sueños de competir en la F1, algo que lo había impulsado a cursar un secundario de nivel bilingüe para tener un buen manejo del inglés, idioma predominante y de uso oficial dentro de la Fórmula 1.

Debido a los viajes a Europa para competir, Franco no había podido mantener la regularidad en un colegio técnico, en el que había quedado como uno de los pocos seleccionados entre miles que hicieron los exámenes de ingreso. Por ese motivo, regresó a la institución de su ciudad natal, la misma en la que había hecho el primario y en la que volvieron a abrirle las puertas para que pueda terminar oficialmente el secundario tras su paso por la máxima categoría.

Las opciones de Colapinto para 2025

Con Red Bull prácticamente fuera de la ecuación, al menos para el próximo año, Franco Colapinto tiene dos caminos que le permitirían volver a competir en la Fórmula 1 en la siguiente temporada. La más difícil parece ser en Williams, puesto que Carlos Sainz y Alex Albon tienen el año asegurado en el equipo de Grove, aunque la posibilidad de una baja siempre está al caer y, en dicho caso, el argentino correría como suplente.

Distinto es el caso en Alpine, donde Flavio Briatore ya confirmó que la dupla de Pierre Gasly y Jack Doohan comenzará el año, pero advirtió que no le temblará el pulso si hace falta cambiar al australiano. “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1. Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Y Franco sorprendió a todos”, dijo el asesor italiano en diálogo con Le Parisien.