Fórmúla 1: Ganó Hamilton, chocó con Verstappen y llegan igualados a la última fecha

El Gran Premio de Arabia Saudita tuvo de todo y estiró la definición a la próxima fecha en Abu Dai.

El piloto británico Lewis Hamilton ganó hoy el Gran Premio de Arabia Saudita en una accidentada carrera que debió detenerse dos veces por choques en la pista. La apasionante definición del campeonato mundial de Fórmula 1 será en la última fecha en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con el hombre de Mercedes igualado en puntos al piloto de Red Bull Max Verstappen con 369,5 cada uno. Los dos corredores hoy fueron protagonistas de una maniobra polémica en el medio de la competencia cuando Hamilton impactó de atrás al neerlandés.

"No entendí por qué, de repente, pisó los frenos con tanta fuerza. Entonces choqué contra él. Luego siguió adelante, así que no entendí lo que estaba pasando, pero después recibí un mensaje de que nos dejaría pasar. Así que fue un poco confuso"; marcó el británico siete veces campeón del mundo. Por su parte Verstappen comentó: "Bajé la velocidad, lo quise dejar pasar. Pero no fue más que eso. No sé lo que pasó. Ahora llegamos empatados al final. Fue una carrera muy accidentada. Sucedieron muchas cosas. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo La verdad es que traté de dar todo”.

El choque ocurrió en la vuelta 38 del veloz circuito callejero de Jeddah y en el momento Hamilton se enojó mucho con su competidor. “¡Este tipo está loco!”, gritó Hamilton con un insulto hacia Verstappen. El director de Red Bull Christian Horner también se molestó con su piloto: “No debiste hacer eso, Max”, le dijo en el momento.

Lewis ganó una dura carrera donde además se llevó el punto de bonificación por la vuelta más rápido por eso logró igualar en la punta del campeonato al neerlandés. “Fue increíblemente difícil lo que pasó. Batallamos tan duro como podíamos ser. Queríamos ser limpios. Pero fue duro. Las cosas salieron bien para nosotros. Traté de ser tan duro como pude, pero también sensato y con toda mi experiencia en carreras a lo largo de los años, simplemente manteniendo el auto en la pista y limpio. Fue difícil, pero nos mantuvimos como equipo así que estoy realmente orgulloso de todos".”, declaró el británico de 36 años.

En el Gran Premio de la última fecha Hamilton deberá terminar un puesto por encima de Verstappen para quedarse con el campeonato debido a que el criterio de desempate favorece al piloto de Red Bull de 24 años que busca su primer título de Fórmula 1.