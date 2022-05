Fórmula 1: confirmaron nuevas temporadas de Drive to Survive en Netflix

Los fanáticos de la Fórmula 1 tienen una nueva alegría y podrá ver todo lo que pasa en boxes por varias temporadas más. Netflix anunció una nueva temporada de Drive to Survive, la serie que cambió la forma de ver lo que pasa en el automovilismo y por eso se prenden a la televisión. Se confirmaron la temporadas N°5 y N°6 que están pensadas para el 2023 y 2024, respectivamente.

En un comunicado explicaron que "la Fórmula 1 y Netflix pueden confirmar hoy que la popular serie Formula 1: Drive to Survive ha sido renovada por una quinta y sexta temporada en Netflix. La serie ha crecido en popularidad con el tiempo, con la Temporada 4 atrayendo la mayor audiencia hasta la fecha y entrando en el Top 10 semanal en 56 países". Desde que surgió la serie, la Fórmula 1 aumentó la visibilidad y mejoró la cantidad de personas que lo ven en todo el mundo.

Hace menos de un mes, Netflix lanzó la cuarta temporada en la que se puede ver todo lo que ocurrió el año pasado en la temporada que Max Verstappen le ganó en el final a Lewis Hamilton en una carrera que desató la polémica, por la cantidad de decisiones que se tomaron desde afuera de la pista. Los árbitros deportivos, en esa oportunidad, tomaron varias decisiones que -todavía- son discutidas tanto opr los pilotos como por los dueños.

La crisis de Mercedes es tan abrupta como inesperada en la Fórmula 1 y genera el fastidio total de su máxima estrella, Lewis Hamilton. Después del fracaso general en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el piloto inglés tomó contacto con los medios de comunicación y liquidó al equipo que dirige Toto Wolff.

El heptacampeón del mundo terminó 13° y no pudo sumar puntos para el torneo, en el que marcha séptimo a 58 unidades del líder, Charles Leclerc, de Ferrari. Luego de cuatro carreras disputadas en este 2022, la escudería en la que también se encuentra el británico George Russell vive una auténtica pesadilla y va tercera en la Copa de Constructores.

El corredor de 37 años se hartó de que su staff no le entregue un auto competitivo y explotó de bronca. "Obviamente, no estamos luchando por este campeonato", comenzó a pura sinceridad. No obstante, aclaró que sí trabajan "para entender el auto y mejorar y progresar a lo largo del año". "Eso es todo lo que podemos esperar ahora mismo", se resignó, al tiempo que agregó simplemente que "es lo que es".