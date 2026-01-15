Escándalo en Texas: el expiloto de Fórmula 1 que fue detenido en una carrera de karting

Fue piloto de F1 entre 2003 y 2005.

Si bien nunca llegó a consolidarse como piloto de Fórmula 1, nadie puede negar que Antonio Pizzonia tuvo su paso por la máxima categoría, donde su debut llegó de la mano de la desaparecida Jaguar Racing en 2003. El oriundo de Manaos fue compañero de Mark Webber, quien luego sería uno de los grandes nombres en Red Bull, pero no logró puntuar en sus primeras once participaciones y fue reemplazado por Justin Wilson.

El poco efectivo paso por Jaguar condenó al expiloto brasileño a ser piloto de reserva de Williams para los dos años siguientes y, aunque sumó nueve Grandes Premios más en el equipo inglés, se desvinculó de la F1 a fines del 2005. Desde entonces, Pizzonia compitió en otras categorías hasta su retiro y ahora se dedica a acompañar a su hijo en el karting, donde protagonizó un violento episodio este fin de semana en Texas.

Durante el evento Superkarts! USA Winter Series, el expiloto de F1 fue detenido en el Speedsportz Racing Park de New Caney después de agredir a un hombre que estaba discutiendo con su hijo. Tanto los informes policiales como los videos difundidos por TMZ muestran que el brasileño le lanzó una patada por la espalda al hombre y un puñetazo, lo que causó su detención bajo el cargo de agresión causando lesiones corporales.

El incidente se dio el sábado pasado luego de que Pizzonia Jr. haya sido descalificado de la carrera del viernes por “conducta antideportiva peligrosa” y el encarcelamiento del expiloto duró apenas un día, puesto que, al tratarse de un delito menor en Texas, fue liberado el domingo. Tras su liberación, Pizzonia dio declaraciones que fueron rescatadas por Daily Mail, en las que explicó el motivo de su accionar.

“Efectivamente, hubo un incidente al que hoy habría reaccionado de otra manera”, comenzó antes de señalar que le pareció que su hijo era presionado por un adulto. “Instintivamente, lo defendí”, agregó sin dar mayores explicaciones.

Pizzonia disputó 20 Grandes Premios en total.

