El cambio en los autos del Turismo Carretera para 2025

Como todos los años, al final de la temporada de Turismo Carretera se hicieron varias pruebas que tienen, como objetivo principal, generar modificaciones que ayuden a que el espectáculo en la pista sea mucho mejor en todo sentido. La búsqueda, en este caso, ahora tiene que ver con lo que puede pasar con la "Succión" de los autos.

Después de dos jornadas de ensayo -según reveló Alejandro Iuliano- hubo variantes en el alerón trasero y esto se empezará a ver recién en Viedma. Iuliano -Responsable técnico de la ACTC- reveló en una charla con el medio Campeones que tuvieron charlas con Agustín Canapino y Mariano Werner. Al respecto indicó: "Terminada la prueba, me reuní con ellos media hora a charlar de lo que fue la prueba. Coincidían en que se perdía mucho menos carga detrás del otro auto, lo que podía generar una maniobra y eso no venía sucediendo con la configuración actual del reglamentos de los autos de nueva generación 2024. Por eso decidímos hacer efectivo ese cambio para este año, y luego con los ingenieros de los equipos que participaron vimos lo mismo".

En esto lo más importante es que, lógicamente, no habrá "succión" como es conocida la vairante. Al respecto indicó: "Se verá disminuida la pérdida de carga del tren delantero de los autos que venían en persecución y eso permitirá estirar un frenaje o iniciar una maniobra por fuera". Por otro lado agregó que "recibimos muy bien de cualquier piloto o ingeniero las sugerencias, y estamos abiertos a implementarlo si es lo mejor para la categoría".

La emoción tras ganar y el análisis de Santero sobre el inconveniente de Werner: "Injusto"

Santero fue consultado por el contratiempo que su competidor sufrió previo al inicio de la carrera y fue contundente: "Me parece que no está bien, completamente injusto para Mariano y para su equipo. Son cosas que no deberían pasar, desde la invasión de pista porque es peligrosa, mucho menos que le tiren papeles al radiador de un auto rival".

También se mostró muy emocionado tras conseguir su primer título en la categoría con un auto de nueva generación: "Estoy feliz, así que a disfrutar ahora porque esto es un sueño cumplido, quiero agradecerle a toda la gente que trabaja conmigo. Fueron una locura los festejos por la cantidad de hincha que hay, la gente de Ford, les agradezco a todos por venir y bancarse la lluvia".

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa de Oro del Turismo Carretera