Casi termina en tragedia: un piloto se salvó de milagro cuando su coche se prendió fuego

Un piloto se salvó de milagro luego que su auto se prendiera fuego en plena competencia de automovilismo disputada en Australia.

Una carrera llevada a cabo en Australia casi termina en tragedia luego de que el auto de uno de los pilotos se prenda fuego en plena competencia de automovilismo internacional. Por supuesto, esta imagen preocupó no sólo a los compañeros del deportista, sino a todos los presentes en la fecha correspondiente al Supercars Championship 2023 que se disputó en dicho país. Finalmente no hubo víctimas fatales, pero el video del momento recorrió el mundo tras hacerse viral en las redes sociales.

Cam Waters fue quien sufrió en ese instante y estuvo cerca de perder la vida mientras se desarrollaba la quinta vuelta del circuito en Melbourne. La veloz reacción cuando las llamas envolvían el automóvil fue clave para poder escapar y evitar que culmine con su muerte en el incendio. Horas después del incidente, las autoridades de su equipo contaron cuál fue la causa de este peligroso suceso del que el corredor salió ileso.

Mientras giraba en una de las curvas, el fuego comenzó a crecer en una de sus puertas y se expandió con el paso de los segundos. Esto obligó a Waters a salir de la pista, frenar para escapar del auto en medio del humo para apagar las llamas que rápidamente llegaron al tren delantero. Ya afuera, el deportista utilizó su matafuegos para dejar su coche en buenas condiciones, aunque claro, luego de lo que sucedió le fue imposible continuar.

"Lo más importante es que salió ileso. Después de una inspección dirigida por Supercars Tickford y Herrod Performance Engines, parece haber sido causado por una conexión de combustible que se soltó y no está relacionado con incendios anteriores experimentados en el campeonato 2023", comunicaron desde la entidad que lidera la competencia. Tim Edward, cabeza del equipo, se quejó del diseño del auto en cuestión y el sector del mismo en el que comenzó el incendio.

Hamilton, a un paso de confirmar la noticia que todos sus fanáticos esperan

Después de un largo periplo y tiempo de dudas por el futuro de Lewis Hamilton en Mercedes, en las últimas horas hubo novedades sobre la posibilidad de que el piloto se vaya de la escudería y, de esta forma, se espera que haya una acción en la previa del fin de semana.

"Va a ocurrir pronto, y estamos hablando de días y no de semanas", anticipó Toto Wolff en declaraciones al programa 'Squawk on the Street' de la CNBC y fue en base a la posible renovación de Hamilton. En cuanto a las negociaciones para extender el contrato del piloto británico, el jefe del equipo apuntó que en Mercedes "tenemos tan buena relación que llegará el momento en que tengamos que hablar de dinero", dijo Wolff, quien calificó a Hamilton como "la personalidad más importante de este deporte".