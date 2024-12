Carlos Sainz le dio un duro golpe a Colapinto arriba de su nuevo Williams en Abu Dhabi

Sainz viene de terminar quinto en el campeonato.

Debido al bajo rendimiento que había mantenido Logan Sargeant en la temporada y a sus numerosos accidentes, Williams le abrió las puertas a Franco Colapinto para que corra las últimas nueve carreras del campeonato. Lamentablemente, ya se sabía que no iba a suceder nada más fuera de ese número, dado que la escudería ya había presentado a Carlos Sainz para completar la dupla del 2025 con Alex Albon.

Por el mismo motivo, el piloto argentino no pudo estar en la postemporada que se llevó a cabo en el Circuito Yas Marina, ya que el español fue el que se encargó de probar los neumáticos Pirelli sobre el FW46 este martes. Si bien es sabido que Sainz es un ganador de Grande Premios en la F1 y viene de correr cuatro temporadas en Ferrari, había dudas sobre lo que podía llegar a hacer con el coche de Williams, que no ha tenido un buen rendimiento en el último fin de semana.

De hecho, los mejores tiempos de Colapinto y Albon se dieron en la clasificación del GP de Abu Dhabi el sábado, los cuales ni siquiera les alcanzó para superar la Q1, en la que el argentino giró en 1:23.912 y el tailandés en 1:23.821. De ahí que haya llamado la atención el ritmo que tuvo el madrileño en los test de postemporada de este martes, puesto que superó a los pilotos de la escudería británica con un récord personal de 1:23.635.

Aún más sorprendente es el hecho de que ese tiempo le sirvió a Sainz para ser el segundo mejor de la postemporada, solo superado por su ahora excompañero Charles Leclerc, que completó una vuelta en 1:23.510. El podio en Yas Marina fue completado por George Russell, que quedó tercero con 1:23.789. Por otra parte, Luke Browning, el británico que corrió para Williams como uno de los talentos junior, terminó la jornada con la decimoprimera mejor marca con 1:24.375.

Las opciones de Colapinto para 2025

A pesar de que el campeonato ha finalizado, todavía se desconoce cómo será la grilla de la siguiente temporada de Fórmula 1, en parte porque Red Bull no ha resuelto la continuidad de Checo Pérez y hay dudas con respecto a cómo acomodar a Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Isack Hadjar. De ahí que Franco Colapinto no esté del todo descartado en la marca de las bebidas energéticas, aunque también podría arribar a Alpine si Jack Doohan no termina de convencer o, en el peor de los casos, mantenerse en Williams como piloto de reserva.