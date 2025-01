Swiatek pasa como un rodillo a cuartos en Australia; Svitolina, Keys y Navarro la acompañan

La tenista polaca Iga Swiatek golpea una pelota durante su partido de cuarta ronda contra la alemana Eva Lys en el Abierto de Australia, en el Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Una implacable Iga Swiatek cerró la puerta a la alemana Eva Lys con una victoria por 6-0 y 6-1 el lunes para acceder a los cuartos de final del primer Grand Slam del año por segunda vez.

La polaca, cinco veces campeona de majors, llegó al encuentro habiendo perdido sólo 10 juegos en el torneo y envió otra advertencia a sus rivales por el título al derrotar a su rival en 59 minutos en la Rod Laver Arena.

"Genial, ha sido mi primera sesión nocturna y me alegro de tener la oportunidad de jugar en la Rod Laver Arena", dijo. "He disfrutado, que es lo más importante. (...) Aún tengo 23 años, así que hay mucho que mejorar. No siento que esté en mi mejor momento, pero estos partidos me dan mucha confianza".

Swiatek, semifinalista en 2022, rompió con rapidez el saque de Lys con una de sus varias derechas ganadoras y ya no levantó el pie del acelerador para cerrar el primer set en 24 minutos.

Lys esbozó una sonrisa y levantó el puño cuando se puso 40-30 arriba después de ceder los tres primeros juegos y se llevó los aplausos de los espectadores cuando logró un juego para evitar el temido "doble rosco".

Swiatek se enfrentará ahora en cuartos de final a la estadounidense Emma Navarro, que venció por 6-5, 5-7 y 7-5 a la rusa Daria Kasatkina.

En otro partido destacado de la jornada, la ucraniana Elina Svitolina se recuperó de unos primeros 20 minutos discretos para imponerse a la rusa Veronika Kudermetova por 6-4 y 6-1, alcanzando por tercera vez los cuartos en Australia.

La jugadora de 30 años perdía por 4-1 en el primer set, pero aumentó su agresividad para encadenar los cinco juegos siguientes y encarrilar su pase a cuartos de un Grand Slam por duodécima vez.

"Estoy muy contenta de haber podido luchar para volver al partido y ganar en dos sets", afirmó.

No hubo apretón de manos en la red, ya que Svitolina continuó con el boicot a la tradición posterior al partido que las jugadoras ucranianas mantienen cuando se enfrentan a rusas y bielorrusas desde la invasión de su país en 2022.

Svitolina, que está 7-0 contra jugadoras rusas desde la invasión y escribió el mensaje "El Espíritu de Ucrania" en la cámara antes de abandonar la pista, alcanzó por última vez los cuartos en Melbourne Park en 2019.

La ucraniana se medirá ahora a la estadounidense Madison Keys, que se impuso por 6-3, 1-6 y 6-3 a la sexta cabeza de serie, Elena Rybakina, en un partido apasionante disputado en el Margaret Court Arena.

Keys, campeona del Abierto de Adelaida, había perdido ante la kazaja en sus dos últimos enfrentamientos, pero tuvo el partido bajo control durante la mayor parte del tiempo, salvo una mala racha en el segundo set, cuando perdió cuatro juegos consecutivos.

Rybakina pareció tener problemas con una lesión en la parte baja de la espalda que le afectó en la tercera ronda, y Keys fue capaz de jugar agresivamente para neutralizar su gran saque y hacerse con el control de los peloteos.

(Editado en español por Carlos Serrano)