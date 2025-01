Sinner pasa a cuartos en Australia pese a problemas físicos, se medirá a esperanza local De Miñaur

El tenista italiano Jannik Sinner golpea una pelota durante su partido de octavos de final del Abierto de Australia ante el danés Holger Rune en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

Jannik Sinner tuvo que sobreponerse a una serie problemas físicos el lunes y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia, donde se medirá a la esperanza local Álex de Miñaur, pero las exigencias del Grand Slam resultaron demasiado para el veterano francés Gael Monfils y el adolescente Learner Tien.

El calor sofocante no ayudó al defensor del título, Sinner, cuando empezó a tener problemas físicos en el segundo set de su duelo contra el danés Holger Rune en una tarde calurosa en la Rod Laver Arena.

El primer cabeza de serie del torneo no quiso entrar en detalles sobre sus problemas, pero admitió haber tenido mareos antes de un largo tiempo de descanso médico en el tercer set que resultó ser un punto de inflexión para lograr finalmente la victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2.

"No me encontraba bien", declaró Sinner, de 23 años, que igualó el récord italiano establecido por Nicky Pietrangeli al alcanzar sus décimos cuartos de final de Grand Slam. "Creo que eso se ha visto hoy, tenía problemas físicos. He llegado lo más tarde posible. Sabía que hoy iba a ser muy, muy difícil".

Sinner se medirá ahora a De Miñaur, que superó por 6-0, 7-6(5) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen, con lo que ya ha alcanzado los cuartos de final en todos los Grand Slam.

El australiano de 25 años, octavo cabeza de serie, amenazó con llevarse el partido nocturno con facilidad en la Rod Laver Arena tras ganar los ocho primeros juegos, pero se vio obligado a esforzarse cuando el potente Michelsen se recuperó de un comienzo poco brillante.

Michelsen, de 20 años, remontó y fue acumulando presión hasta ponerse por delante 5-4 en el tie-break del segundo set, pero De Miñaur escapó con un inspirado tiro que le ayudó a forjar una ventaja de dos sets.

Los errores volvieron al juego de Michelsen en la tercera manga, cuando De Miñaur se puso 5-3 por delante. Al igual que en el segundo set, el australiano flaqueó y tuvo que salvar un punto de ruptura cuando sacaba para ganar el partido, pero al final certificó el triunfo para alegría de la hinchada local.

Otro italiano que estará en cuartos será Lorenzo Sonego, que derrotó al estadounidense de 19 años Tien por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-1 y llegó por vez primera a esta instancia en un Gran Slam.

"Estoy muy triste de que haya tenido un problema", dijo Sonego, de 29 años, que se enfrentará al estadounidense Ben Shelton en la siguiente ronda. "No es la forma correcta de ganar, pero estoy muy feliz de alcanzar los cuartos de final".

Tien, que aspiraba a convertirse en el hombre más joven en alcanzar los cuartos desde que Goran Ivanisevic lo hiciera con 17 años en 1989, tuvo molestias en su vendado muslo derecho y nunca pareció cómodo físicamente.

Monfils, de 38 años, se vio obligado a retirarse por problemas en la espalda cuando perdía ante Shelton por 7-6(3), 6-7(3), 7-6(2) y 1-0, poniendo fin a una inspirada carrera en el primer major del año tras su triunfo en Auckland.

(Editado en español por Carlos Serrano)