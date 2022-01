Djokovic es alojado con solicitantes de asilo en un hotel australiano

La detención del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, ha llamado la atención sobre la situación de decenas de solicitantes de asilo alojados en el mismo hotel australiano que se utiliza como centro de detención de inmigrantes improvisado.

A sólo 4 kilómetros de los lujosos hoteles de la ciudad en los que se alojan la mayoría de los demás jugadores del Open de Australia, el Park Hotel es un edificio gris de cinco plantas con ventanas cerradas, situado en un suburbio del centro de la ciudad.

Ocho policías custodiaban la entrada el viernes. En la fachada había pintadas de color amarillo brillante que decían "Libérenlos a todos".

La llegada de uno de los atletas más ricos del mundo provocó escenas incongruentes en el exterior del hotel, con miembros de la comunidad de expatriados serbios ataviados con la bandera nacional y tocando música tradicional que se unieron a los activistas de los refugiados en las protestas.

En el interior, en el segundo piso, uno por encima de Djokovic, se encuentran 30 hombres de varios países que fueron evacuados para recibir tratamiento médico en 2020 desde los centros de detención australianos en las empobrecidas naciones insulares del Pacífico Sur, Papúa Nueva Guinea y Nauru.

"Estamos atrapados en nuestra habitación. No hay aire fresco. No tenemos ningún lugar para entrenar. Aquí no hay gimnasio. Es muy duro", dijo Hossein Latifi, un iraní de 32 años que fue detenido en Nauru en 2013.

Durante décadas, Australia ha tenido una política de detención obligatoria para cualquier persona que llegue sin visado y, para disuadir a las personas que llegan en barco, creó centros de detención en alta mar en Nauru y en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Manus se cerró en 2016 tras considerarse ilegal, mientras que el centro de Nauru sigue abierto.

En respuesta a las críticas, en 2019 el Gobierno comenzó a permitir que los refugiados gravemente enfermos fueran trasladados temporalmente a Australia para recibir tratamiento médico.

Latifi fue llevado a Australia en 2020 e inicialmente fue recluido en otro centro antes de ser trasladado al Park Hotel hace cuatro meses. Dijo que no sabe cuánto tiempo estará retenido allí ni a dónde podría ir después.

"Somos refugiados, somos personas inocentes, no hemos cometido ningún delito. Sólo me tienen aquí como un rehén", dijo Latifi a Reuters por teléfono desde su habitación, donde grabó a un grupo de unas 100 personas al otro lado de la calle pidiendo la liberación de Djokovic y de los refugiados.

GUSANOS Y MOHO

Algunos de los solicitantes de asilo llevan casi dos años en el hotel, y varios de ellos se quejan de las condiciones, incluida la mala calidad de la comida.

"Es de muy baja calidad y además nos han servido gusanos y moho en el pan", dijo Adnan Choopani, otro iraní que fue detenido por primera vez hace nueve años, cuando tenía 15.

El hotel también está siendo utilizado para poner en cuarentena a los viajeros que han dado positivo en la prueba del COVID-19.

Para empeorar la situación, el 23 de diciembre se produjeron varios incendios en el edificio, que dañaron las plantas tercera y cuarta. Durante una evacuación, los detenidos y los casos de COVID-19 fueron alojados en el mismo lugar, lo que provocó que algunos detenidos resultaran infectados, dijo Latifi.

La Fuerza Fronteriza de Australia no respondió inmediatamente a las preguntas sobre las condiciones del hotel.

Choopani y Latifi desearon lo mejor a Djokovic, aunque Latifi señaló que la superestrella del tenis se enfrentaba a estar retenido "sólo unos días", en lugar de nueve años.

Choopani dijo que le daba fuerzas el hecho de que un nuevo residente famoso haya servido para desplazar el foco de atención al hotel.

"No le deseo la detención australiana a nadie", dijo Choopani. "Novak, no estás solo. Tienes muchos seguidores, te queremos, queremos verte triunfar... te deseamos toda la suerte y te deseamos la libertad, como la deseamos para nosotros mismos".

Con información de Reuters