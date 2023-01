Tsitsipas envía una atrevida invitación a la actriz Margot Robbie tras alcanzar las semifinales

Stefanos Tsitsipas se clasificó el martes para las semifinales del Abierto de Australia con una actuación sensacional y envió una invitación a la actriz Margot Robbie para que fuera a apoyarlo.

El griego, que goza de un gran apoyo en Melbourne, sorprendió a los aficionados durante su entrevista en la pista tras vencer al checo Jiri Lehecka al admitir que era un gran admirador de Robbie, que recientemente protagonizó la película "Babylon".

"Australia es un gran país", dijo Tsitsipas. "Me gustan muchas cosas australianas. Una de mis actrices favoritas es de aquí, Margot Robbie".

Cuando el entrevistador, Jim Courier, le pidió que diera más detalles, Tsitsipas, de 24 años, añadió: "Estaría bien verla aquí algún día", confirmando que se trataba de una invitación para que ella viniera a verlo.

Tsitsipas se enfrentará al ruso Karen Khachanov en su cuarta semifinal del Abierto de Australia, con la esperanza de llegar un paso más lejos que en las ocasiones anteriores.

Tsitsipas, que sin duda será favorito contra Khachanov, dice sentirse en plena forma, lo que pone de relieve una nueva fortaleza mental en su búsqueda de su primer título de Grand Slam.

"Me siento muy bien con mi tenis. Creo que hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Definitivamente voy a decir que sí", declaró el tercer cabeza de serie a la prensa. "Soy un jugador diferente, jugando diferente".

"Mi mentalidad es diferente. Cuando estoy en la pista, no pienso en cosas negativas, la verdad. Simplemente salgo y juego".

Tsitsipas, que llegó a la final del Abierto de Francia en 2021, cuando perdió ante Novak Djokovic, ha visto cómo otros jugadores jóvenes le adelantaban en la clasificación, pero dijo que no le preocupa y se alegró de que el foco de atención pase a otros.

"Yo mismo pasé por esto. En algún momento se desvanece un poco porque eres un adulto. Ya no eres un niño. Estos chicos todavía están en una especie de transición. Todavía están ahí", afirmó.

"Estoy muy contento de estar en la cancha. Estoy muy contento de las buenas actuaciones. Estoy muy contento de lograr buenos golpes. Toda esta dinámica me ha dado mucha hambre y me ha creado muchas ganas de jugar al tenis."

(Reportaje de Martyn Herman, editado en español por Tomás Cobos)