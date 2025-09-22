Por la fecha 6 se enfrentarán Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 16:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Mallorca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Celta en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El enfrentamiento más esperado por Atlético de Madrid será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Madrid con Real Madrid. El encuentro se disputará el 27 de septiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano y comenzará a las 11:15 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 12 Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 1 14 Rayo Vallecano 5 5 1 2 2 -1

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, según país