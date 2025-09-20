Athletic Bilbao vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 14:00 (hora Argentina).

Así llegan Athletic Bilbao y Girona

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Mamés.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Valencia, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer en su estadio ante Levante por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 13 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 6 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 2 20 Girona 1 4 0 1 3 -9

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Girona, según país