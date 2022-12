Macri criticó que el Gobierno haya decretado feriado para festejar el Mundial de Argentina

El líder de Juntos por el Cambio se mostró molesto con la decisión y consideró que el Gobierno "obliga" a no trabajar a personas que desean hacerlo.

El expresidente Mauricio Macri celebró que Argentina haya ganado el Mundial de Qatar, pero criticó que el Gobierno haya decretado feriado para que el pueblo salga a las calles a celebrar la obtención de la Copa del Mundo. Para el líder de Juntos por el Cambio el Gobierno "obliga" a no trabajar a personas que desean hacerlo.

"Me parece poco feliz. ¿Por qué tienen que obligar a mucha gente que necesita trabajar, que se quede sin trabajar? ¿Y los jujeños, los catamarqueños, los neuquinos? No pueden venir a la 9 de Julio, ¿Por que no los respetan? que la gente decida libremente dónde y cuánto tiempo", sostuvo Macri en una entrevista a la señala de noticias TN. Y agregó: "Por eso la mayoría rechazamos al gobierno, porque no nos dejan ser libres. Espero que se apoyen en la Ciudad para hacerlo, porque el funeral de Diego (Maradona) fue un desastre".

Por otra parte, Macri fue elogioso con el triunfo argentino, aunque criticó una decisión del director técnico Lionel Scaloni: "Mucho no me gustó que salga Di María, porque estábamos cerca del tercero y de golpe viene el penal, el empate. Yo entré en una depresión, porque jugamos el mejor fútbol de nuestra historia y en tres minutos se evaporó todo". Aún así, luego lo denominó "genio" por haber conducido al equipo hacia la victoria mundialista.

Macri y una insólita crítica al Gobierno

Al ser consultado por las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Qatar, expresó: "No compartí para anda la actitud de algunos europeos, si me invitás a tu casa a comer, no te voy a insultar. Si no te banco, no voy a tu casa a comer. Si no les gustaba, no hubieran clasificado. Lo que hizo Alemania, Dinamarca, no lo comparto". Respecto a las normativas que castigan la homosexualidad, afirmó: "Nadie tiene ningún problema, viven con mucha tranquilidad. Ellos (los qataríes) están evolucionando".

En otro aspecto, realizó una extraña crítica hacia el Gobierno por el hecho de que la inmensa mayoría los jugadores de la Selección no residen en la Argentina. Según Macri, "los jugadores viven en el exterior y eso habla mal del gobierno" porque "la decadencia de este país ha hecho que solo un jugador se desempeñe en la liga argentina". Y sumó: "Esperemos que en el Mundial 2030 tengamos la mitad del equipo jugando en Argentina. Los buenos jugadores no se van a ir tan rápido".