Los curiosos tatuajes del Mundial que se hizo el Papu Gómez

Alejandro "Papu" Gómez se hizo tres nuevos tatuajes con referencias a la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022 del pasado 18 de diciembre.

Alejandro "Papu" Gómez sumó tres nuevos tatuajes a su cuerpo luego de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El volante de la "Albiceleste", amante de los tattoos, no dudó en plasmar momentos épicos del torneo en el que el equipo comandado por Lionel Scaloni se quedó con el trofeo más preciado. Como lo hizo en otras oportunidades con los logros de la "Scaloneta", el ex hombre de San Lorenzo no tardó en mostrar su alegría de esa manera.

El principal objetivo desde el principio fue ganar la Copa del Mundo y ese deseo finalmente se cumplió el 18 de diciembre en el Estadio Lusail ante Francia por penales. Por este motivo, el atacante tomó la decisión de que tanto ella como las tres estrellas sean parte de él. Sin embargo, no fue lo único que eligió para llevar para siempre y no sólo en la memoria.

El "Papu" Gómez se hizo un tatuaje de su camiseta con la número 17 que quedó muy cerca del que tiene de nuestro país con los colores de la bandera. Si bien no sumó tantos minutos a lo largo del Mundial, el atacante es una pieza clave dentro del ciclo de Lionel Scaloni y también se lució como gran socio de Lionel Messi en el mediocampo.

El tattoo restante del "Papu" fue en honor a uno de sus compañeros. La atajada infernal de Emiliano "Dibu" Martínez en el minuto 122 con 43 segundos de la final ante los franceses también está plasmado en el cuerpo de Gómez. Es que dicha acción en la que el arquero salvó a la Selección fue fundamental para que el partido llegue a los penales y que, nuevamente, se luzca el hombre de la 23 que se desempeña en el Aston Villa.

Papu Gómez, pretendido por un grande de Argentina

La institución que quiere contar con sus servicios es nada menos que Independiente, que a pesar de sus problemas económicos se ilusiona con el talentoso volante que nació en la Ciudad de Buenos Aires pero se crió en Avellaneda. Más allá de que parece imposible por el contexto actual del país y del "Rojo" en particular, fue su propio presidente Fabián Doman el que se refirió a este tema.

Mientras dialogaba acerca del mercado de pases del "Diablo" y del pedido de América de México de que sea castigado con el descenso por los seis millones de dólares que aún le debe, Doman aseguró entre risas: "Vamos a llamar al ´Papu´ Gómez". Incluso, opinó que "no hay peor gestión que la que no se hace...", aunque admitió que es muy difícil que cualquier futbolista de esa jerarquía regrese a Argentina por el contexto económico que se vive actualmente.