La polémica declaración de Tevez sobre la Selección en el Mundial: "Seguí mucho a Francia"

Carlos Tevez opinó sobre la Selección en el Mundial de Qatar 2022 y dejó una polémica frase sobre el elenco nacional que dirige Lionel Scaloni.

Carlos Tevez lanzó una polémica declaración acerca de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El elenco que dirige Lionel Scaloni levantó el trofeo más preciado con Lionel Messi y compañía, pero el ex jugador de la "Albiceleste" no estuvo del todo pendiente de lo que pasaba. De hecho, siguió muy de cerca a uno de los rivales del combinado argentino y lo tenía como uno de sus candidatos. Claro que, la "Scaloneta" triunfó porque hizo muy bien las cosas a lo largo del certamen y despejó cualquier tipo de dudas.

"Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba", aseguró Tevez sobre el campeonato que finalizó el pasado 18 de diciembre. Además, se refirió a su relación con Lionel Messi: "Debe tener el teléfono explotado". Igualmente, el ex hombre de Boca también soltó que sintió "mucha alegría" cuando sus hijos gritaban los goles del capitán de la "Albiceleste".

Con la camiseta de la Selección, el "Apache" disputó un total de 76 partidos y marcó 13 goles entre su debut en 2004 hasta el año 2015. En ese lapso, disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las Copas América 2004, 2007, 2011 y 2015. Su principal logro con la camiseta celeste y blanca fue la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

Por otro lado, "Carlitos" también se refirió a su etapa como entrenador de Rosario Central y lo que vive actualmente lejos del fútbol. En diálogo con Súper Mitre contó todo sobre los meses posteriores a su salida del "Canalla" y no dudó en revelar cómo está su vínculo con Boca Juniors, donde fue ídolo y un importante referente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la Copa del Mundo.

La reveladora frase de Tevez sobre Boca

Carlos Tevez definió de manera llamativa su vínculo con Boca Juniors luego de su alejamiento como entrenador de Rosario Central. Ya alejado durante unos meses, opinó sobre lo que le genera a la distancia el mundo del "Xeneize". En diálogo con Radio Mitre, "Carlitos" detalló cómo se siente después de haberse retirado del fútbol en el club de sus amores y de la actividad profesional: “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó".

Después de la renuncia en el club rosarino, su nombre comenzó a sonar en distintos equipos de Argentina, entre los cuales manifestó la posibilidad que existió de dirigir a un grande: "Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente. No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa". Y continuó: "Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”.