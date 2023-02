El polémico mensaje de Toti Pasman contra Di María a dos meses de la final del Mundial: "No existe"

El periodista Juan Carlos "Toti" Pasman lanzó un contundente mensaje contra Ángel Di María a dos meses de la consagración en la final del Mundial de Qatar 2022.

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó innecesariamente a Ángel Di María en sus redes por sus dichos sobre el regreso a Rosario Central en un futuro. A dos meses del gol en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, el periodista no se guardó nada contra el futbolista, quien opinó sobre la dirigencia del "Canalla" y su idea de repatriarlo. Claro que, no es la primera vez que el conductor ataca de esta manera al rosarino.

El mandamás del conjunto de Arroyito afirmó que hubo diálogo entre ambas partes para que "Fideo" arribe en 2023. Ante estas declaraciones, "Angelito" le respondió en ESPN y soltó: "Sinceramente no me cayeron muy bien. Salir a decir esas cosas en este momento no era necesario. Hacer esto con fines políticos es al pedo. Más que nada porque ilusionan a la gente y generan un malestar, porque si no vuelvo al que putean es a mí". El mencionado comentarista lo escuchó e hizo su furiosa crítica como en otras ocasiones.

En principio, Pasman opinó sobre el jugador en su artículo "Vendió humo", comparó el fútbol de Europa con el Sudamérica y lanzó un mensaje directo para los fanáticos del conjunto "Canalla": "Di María no está obligado a volver a Rosario Central, es más, quedarse en Europa sería lo más lógico del mundo, cobrando millones de euros, viviendo con la seguridad que no existe en Rosario. Lo que no se hace es jugar con la ilusión del hincha".

El polémico comunicado de Toti Pasman contra Ángel Di María

"Angelito lo hizo. Mil veces. Hasta se puso la camiseta del canalla que ilustra esta nota, pero por ahora nunca es el momento para volver a casa. Es lindo tener a Central a mano con declaraciones para la tribuna por si no tenés ofertas de equipos top del viejo mundo, pero claro, después de la gran final de Fideo en Qatar sabe que le sobrarán propuestas para quedarse en Europa, entonces el Gigante de Arroyito deberá esperar, y en vez de ser sincero, le tira el fardo a Belloso y Cristiniziano (presidente y vice del club) que hicieron lo que tienen que hacer, abrirle la puerta del club. Su declaración 'Hablan al pedo' hasta es mala leche con dirigentes que recién empiezan y tratan de poner de pie a un grande del fútbol argentino"

"Angelito no quiere volver, y en vez de decirle la verdad a los hinchas, le pega a las personas del club que lo quieren ver con la camiseta de Rosario Central. Eso no se hace, Fideo. Lo único que me queda claro de esta declaración es que Di María no quiere volver a Rosario Central cuando se termine su contrato con la Juventus, esa es la pura y cruda verdad".

La contundente respuesta de Di María sobre su futuro y el Mundial 2026

Ángel Di María habló sobre su futuro con la Selección de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y lanzó una frase contundente con respecto a su participación en dicho torneo. El autor del segundo gol de la "Albiceleste" en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 no dudó a la hora de responder acerca de esa incógnita. Además, se refirió a cómo vivió el momento de la consagración tras los penales ante Francia.

Con respecto a la posibilidad de disputar el Mundial del 2026, Ángel Di María no dejó dudas sobre su postura: "El próximo Mundial no. Sueño con estar en la próxima Copa América". Con esto último, el rosarino hizo referencia al certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos en 2024, en donde se espera que también esté Lionel Messi como otro de los referentes de la "Albiceleste".