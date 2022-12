El cariñoso diálogo de De Paul y Di María en Instagram: "Voy a cuidarte"

Rodrigo De Paul y Ángel Di María tuvieron un intercambio cariñoso de mensajes en sus historias de Instagram días después de consagrarse campeones del mundo con la Selección en Qatar.

Rodrigo De Paul y Ángel Di María tuvieron un cariñoso intercambio de mensajes en sus cuentas de Instagram días después de consagrarse campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022. Los atacantes de la "Albiceleste" compartieron una publicación y se dedicaron algunas palabras por lo que significó uno para el otro en este tiempo que compartieron en el plantel. No sólo eso, sino que también recordaron lo que fue la noche de la gran final ante Francia.

El buen clima en el equipo comandado por Lionel Scaloni fue fundamental para afrontar los desafíos que tuvieron en el camino. Esto se notó en la Copa América conseguida en 2021 en Brasil, en la Finalissima conseguida ante Italia en Wembley y no faltó en la Copa del Mundo. Por este motivo, los futbolistas no dudaron en expresar lo que sienten y utilizaron sus redes para mostrarlo.

"Gracias por esa noche, en la que me dijiste cosas que nunca me voy a olvidar y cuidarme de tantas cosas, te quiero amigo", escribió De Paul luego de repostear una foto en la que se los ve abrazados. El "Fideo", por su parte, respondió: "Hasta cuando ya no esté voy a cuidarte amigo, de eso no tengo dudas. Te quiero y gracias". Sin dudas, esto es parte de otra demostración del gran momento de la "Scaloneta" y lo mucho que esto sirvió para que les vaya bien.

Uno de los puntos más fuertes que une a los dos jugadores de la Selección es lo que sucedió en la final de la Copa América del 2021. El "Motorcito" asistió con un gran pase a "Angelito" para que defina por encima del arquero Alisson Becker y convierta el único gol para luego ganar el trofeo continental. Con el tiempo, los dos se volvieron cada vez más importantes en el combinado nacional y, a su vez, la relación de amistad entre ambos creció.

El cariñoso intercambio de mensajes entre De Paul y Di María

El reto de Lionel Messi con Rodrigo De Paul en plena caravana

Durante el histórico recorrido de la Selección Argentina por Buenos Aires para festejar el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi demostró, una vez más, que es más que un líder: en un video que se viralizó en redes sociales, el capitán argentino obligó a Rodrigo De Paul a que dejara de hacer un movimiento peligroso en el micro.

En un video que se viralizó por distintas redes sociales, se ve a De Paul saltando en el techo del omnibus y agitando una remera. Messi, que estaba sentado a su lado, le reclamó que no hiciera eso y que se sentara para evitar una posible caída, ante la peligrosidad de la acción.