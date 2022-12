El reto de Lionel Messi con Rodrigo De Paul en plena caravana: "Sentate"

El capitán argentino cuidó a su amigo y compañero del seleccionado en pleno recorrido del micro por Buenos Aires.

Durante el histórico recorrido de la Selección Argentina por Buenos Aires para festejar el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi demostró, una vez más, que es más que un líder : en un video que se viralizó en redes sociales, el capitán argentino obligó a Rodrigo De Paul a que dejara de hacer un movimiento peligrosos en el micro.

Las más de cuatro millones que colmaron las calles y autopistas de Buenos Aires reflejaron el amor y agradecimiento hacia los jugadores por la conquista de la Copa del Mundo de Qatar. En una caravana que inició cerca de las 11.30 desde el predio que la Asociació del Fútbol Argentino en Ezeiza, el plantel argentino recorrió distintas zonas del conurbano bonaerense en un micro con el techo abierto y en el que se vivieron escenas cercanas al peligro, algo que trató de evitar Messi.

La imagen de Lionel Messi obligando a Rodrigo De Paul a sentarse

En un video que se viralizó por distintas redes sociales, se ve a De Paul saltando en el techo del omnibus y agitando una remera. Messi, que estaba sentado a su lado, le reclamó que no hiciera eso y que se sentara para evitar una posible caída, ante la peligrosidad de la acción.

Vale recordar que, durante el trayecto, varios hinchas intentaron subirse al micro e, incluso, hubo dos personas que se tiraron desde uno de los cruces de las escaleras de la autopista. Uno de ellos terminó cayendo al suelo tras rebotar en el techo y tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital, donde se espera saber su estado de salud.

El momento en el que un hincha se tiró al micro en los festejos de la Selección

Un hincha se tiró al micro de la Selección en pleno festejo de los jugadores durante la caravana que realizaron por ganar el Mundial de Qatar 2022. El video del momento se viralizó a los pocos minutos, ya que el fanático cayó dentro del móvil que trasladó a los campeones del mundo hacia Parque Roca para luego sobrevolar la Ciudad de Buenos Aires y volver al predio de la AFA. La imagen preocupante se dio tan solo unos segundos después con otro hombre que se arrojó desde uno de los puentes.

Si bien los propios futbolistas hacían señas para que esto no suceda cuando veían que el simpatizante estaba a punto de tirarse, igualmente lo hizo y casi ocasiona una tragedia. El segundo hincha que trató de caer dentro no lo logró, pisó en la parte trasera, no logró hacer pie, rebotó y cayó al asfalto. Claro que, esto generó la sorpresa de las miles de almas que acompañaron al equipo en lo que fue el viaje por la Autopista Richieri antes de volver a Ezeiza.